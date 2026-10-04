El Niño làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, xói mòn bờ Tây nước Mỹ

Hiện tượng trên là sóng Kelvin, xuất hiện trong quá trình hình thành một đợt El Niño mạnh trên Thái Bình Dương. Sóng Kelvin khác với sóng thần ở cơ chế hình thành và tác động, khi đưa lượng nước ấm dồn dọc theo bờ biển với tốc độ khoảng 9,7 km/giờ, tương đương 241 km/ngày, qua đó làm nâng mực nước biển nền.

Những ngôi nhà nằm gần Bán đảo Alamitos phải hứng chịu các đợt sóng từ dư chấn của bão Marie gây ngập lụt đường phố và nhà cửa vào ngày 8/9/2026 tại Long Beach, California. (Nguồn: Los Angeles Times/TNS)

Các chuyên gia dự báo hiện tượng này có thể tiếp diễn từ nay đến tháng 2/2027, tạo thêm sức ép đối với các khu vực ven biển phía Tây nước Mỹ trong mùa Đông.

Nhà hải dương học Michael Jacox thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định bản thân sóng Kelvin không nhất thiết trực tiếp gây ngập lụt. Tuy nhiên, việc mực nước biển nền tăng cao có thể khiến tác động của triều cường và các cơn bão mùa Đông trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo chuyên gia này, nếu mực nước biển nền cao hơn mức bình thường khoảng 15 cm, các đợt triều cường hoặc sóng lớn sau đó sẽ bắt đầu từ một cao độ lớn hơn, làm tăng khả năng nước tràn vào các khu vực ven biển.

Nguy cơ này càng đáng lưu ý trong bối cảnh khu vực có thể phải đối mặt với thời tiết cực đoan trong mùa Đông. Các đợt El Niño mạnh trước đây từng để lại những tác động đáng kể đối với đường bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Trong các mùa El Niño kỷ lục 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016, nhiều bãi cát tự nhiên đã bị xóa sổ, gây thiệt hại cho nhà cửa và hạ tầng giao thông ven biển. Những kinh nghiệm này đang được đặt trong sự theo dõi sát sao khi đợt El Niño mới hình thành.

Trước nguy cơ xói mòn và sạt lở gia tăng, chính quyền tại Nam California đang triển khai các biện pháp nhằm củng cố khả năng bảo vệ bờ biển. Một trong những giải pháp được thực hiện là bơm bổ sung cát cho các bãi biển, qua đó tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng và thời tiết cực đoan.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tạo điều kiện chủ động huy động các nguồn lực cần thiết để ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra trong mùa Đông.

Các biện pháp tập trung vào bảo vệ cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng ven biển, trong đó có tuyến đường sắt chạy dọc Thái Bình Dương.

Với việc khối nước ấm tiếp tục di chuyển về phía bờ Tây và hiện tượng sóng Kelvin được dự báo kéo dài đến tháng 2/2027, các bang California, Oregon và Washington đang đứng trước nguy cơ gia tăng tác động từ ngập lụt, triều cường và xói mòn bờ biển. Việc chủ động chuẩn bị và gia cố hạ tầng được xem là cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra.