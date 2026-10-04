Đề xuất sửa đổi quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ trong CAND

Về mục đích ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, việc ban hành nghị định sẽ kịp thời thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, khắc phục bất cập hiện hành về mức hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ, thôi việc, tạo sự cân đối về chế độ, chính sách giữa đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng công tác trong CAND có cùng điều kiện; đồng thời, rà soát, đồng bộ, thống nhất quy định về tiền lương, thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo nghị định gồm 6 điều, 2 chương với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng. Theo đó, về chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, Điều 1 dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

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Nội dung điều này sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và Điểm b khoản 2 Điều 2 quy định tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề tại thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ theo hướng: Từ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm và được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 1 năm để phù hợp với quy định của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 dự thảo nghị định (sửa đổi khoản 4 Điều 3 và bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào sau khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp, Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Nội dung sửa đổi, bổ sung thể hiện tại quy định về nâng mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi từ 3 tháng tiền lương lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật CAND từ đủ 1 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất về mức hưởng chế độ với Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; bảo đảm các đối tượng có cùng điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi thì cùng được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức hưởng như nhau.

Khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào sau khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp một lần đối với các trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn và các trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ trong CAND.

Việc bổ sung nêu trên phù hợp với quyền hạn, thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Điều 10 Luật Tổ chức Chính phủ, Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước; thống nhất với quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; khắc phục những bất cập trong thực tiễn; kịp thời đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm quyền lợi chính sách cho đối tượng; tạo sự tương đồng về mặt chế độ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện đúng quy định của pháp luật chuyên ngành (đối tượng công tác trong CAND được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc).

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định đã chỉnh lý, bổ sung quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi; mức trợ cấp đối với sĩ quan theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định về mức hưởng chế độ với Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Về chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND xuất ngũ, Điều 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP về chế độ của sĩ quan, hạ sĩ quan khi xuất ngũ để bảo đảm tương đồng với cách xác định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ quy định tại Điều 8 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, gồm: Điều chỉnh nâng mức trợ cấp một lần đối với mỗi năm công tác từ 1 tháng lên mức 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng; điều chỉnh mức trợ cấp việc làm từ 6 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ lên mức 3 tháng tiền lương tại thời điểm xuất ngũ.

Về điều khoản thi hành, từ Điều 4 đến Điều 6 dự thảo nghị định xác định hiệu lực của văn bản; quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành. Theo đó, để thuận lợi cho việc chi trả, thực hiện chế độ, cơ quan soạn thảo đề xuất thời điểm áp dụng mức hưởng chế độ, quy định về thời gian và tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ từ ngày 1 của tháng sau liền kề tháng nghị định có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, để tránh phát sinh các tình huống phức tạp, bảo đảm thuận lợi trong thực hiện, dự thảo nghị định thiết kế điều khoản chuyển tiếp, quy định các trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ đã tiếp nhận trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà đến ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ thì các chế độ trợ cấp, thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp được thực hiện đồng bộ với thời điểm nêu trên.