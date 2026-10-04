VKSND TP Cần Thơ đưa Nghị quyết 205 đến với sinh viên

Các đại biểu tham dự chương trình.

Vừa qua, tại Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ, VKSND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Hoạt động có sự phối hợp của Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 1, VKSND khu vực 1, VKSND khu vực 4 và Đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ.

Đông đảo sinh viên theo dõi chương trình tại Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ.

Tham dự chương trình có đồng chí Cao Văn Bền, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; đồng chí Lê Hồng Thu, Viện trưởng VKSND khu vực 1; đồng chí Phan Thị Liễu, Viện trưởng VKSND khu vực 4; đồng chí Dương Thanh Thùy, Bí thư Đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ, cùng các Kiểm sát viên, công chức, đoàn viên và đông đảo sinh viên Đại học Cần Thơ.

Tại chương trình, những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội được chuyển tải bằng các hình thức trực quan, phù hợp với đoàn viên, sinh viên.

Video tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, trực quan, gắn quy định pháp luật với tình huống thực tiễn.

Các video tình huống được xây dựng sinh động, lồng ghép quy định pháp luật với những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn, giúp người xem dễ nhận diện những trường hợp cần được bảo vệ, đồng thời hiểu rõ hơn ý nghĩa của cơ chế thí điểm.

Thông qua video và các tình huống minh họa, sinh viên được giới thiệu về mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc và thẩm quyền thực hiện cơ chế thí điểm; cách nhận diện, cung cấp nguồn thông tin; trình tự tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý thông tin liên quan đến vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

Ban Tổ chức phát infographic tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 cho sinh viên.

Sau phần trình chiếu, các báo cáo viên và thành viên phụ trách nội dung trực tiếp trao đổi, giải đáp câu hỏi của sinh viên.

Những tình huống được đặt ra được phân tích trên cơ sở quy định pháp luật, qua đó giúp người tham dự hiểu rõ hơn vai trò của Viện kiểm sát trong cơ chế thí điểm, đồng thời tạo không khí trao đổi cởi mở, gần gũi.

Đại diện Ban Tổ chức giao lưu, trao đổi câu hỏi với sinh viên.

Bên cạnh đó, sinh viên còn tham gia trắc nghiệm tương tác qua mã QR, tiếp cận tài liệu số và tìm hiểu các kênh cung cấp thông tin liên quan đến nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Cách tổ chức này góp phần chuyển hoạt động phổ biến pháp luật từ tiếp nhận một chiều sang chủ động tìm hiểu, tương tác và vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể.

Ban Tổ chức trao quà cho sinh viên tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi.

Chương trình góp phần đưa một chủ trương pháp lý mới đến gần sinh viên bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ và gắn với thực tiễn.

Qua đó, đoàn viên, sinh viên có thêm điều kiện tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích Nhà nước và lợi ích công cộng.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the