Bộ Quốc phòng bãi bỏ 3 thủ tục liên quan đến phóng viên nước ngoài

Nội dung này được quy định tại Quyết định số 5525/QĐ-BQP ngày 3-10-2026, do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Cụ thể, hai thủ tục bị bãi bỏ là chấp thuận cho phóng viên nước ngoài thường trú và không thường trú tại Việt Nam hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị quân đội; tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Thủ tục còn lại là chấp thuận cho phóng viên nước ngoài vào Việt Nam qua đường liên doanh, hợp tác khoa học, sản xuất hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị quân đội.

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: TRỌNG HẢI

Ba thủ tục trên do Cục Tuyên huấn thực hiện, có mã số lần lượt là 1.013559, 1.013560 và 1.013561, nằm tại số thứ tự 01, 02, 03, Mục XI, Phụ lục kèm theo Quyết định số 6225/QĐ-BQP ngày 23-12-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo phụ lục Quyết định số 5525/QĐ-BQP, văn bản quy định việc bãi bỏ các thủ tục này là Nghị định số 262/2026/NĐ-CP ngày 30-6-2026 của Chính phủ về hoạt động báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.