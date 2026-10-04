Trợ cấp xã hội tăng: Ai được tự động điều chỉnh, ai phải làm hồ sơ?

Dưới góc nhìn của luật sư Vương Thị Liễu (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), việc ấn định mức chuẩn mới ở 540.000 đồng/tháng, cao hơn 40.000 đồng/tháng so với Nghị định số 176/2025/NĐ-CP là sự dịch chuyển cần thiết và kịp thời. Qua đó, bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 500.000 đồng trước đây. Ảnh minh họa - AI.

Người đang hưởng trợ cấp không phải làm lại hồ sơ

Luật sư Vương Thị Liễu cho hay, một trong những nội dung người đang hưởng trợ cấp xã hội cần lưu ý là việc chuyển sang mức hưởng mới được thực hiện theo cơ chế rà soát của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định chuyển tiếp, người đang hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và một số quy định liên quan được chuyển sang mức tương ứng quy định tại Nghị định 335 từ ngày 1/7/2026. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách những người đang hưởng chính sách và quyết định chi trả theo mức tương ứng.

Điều này có nghĩa, người đang hưởng trợ cấp xã hội không phải tự mình nộp lại hồ sơ chỉ để được chuyển sang mức trợ cấp mới. Việc rà soát, điều chỉnh mức hưởng được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đã nộp nhưng chưa được giải quyết cũng không phải làm lại

Luật sư Vương Thị Liễu cũng cho hay, Nghị định 335/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ về những trường hợp đã nộp hồ sơ trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định.

Theo đó, với hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội đã được tiếp nhận trước ngày 5/10 nhưng chưa có quyết định, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo quy định chuyển tiếp. Người đã nộp hồ sơ không phải nộp lại hồ sơ hoặc làm lại các giấy tờ theo quy định mới.

Tương tự, đối với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hoặc hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã được tiếp nhận trước ngày 5/10 nhưng chưa có quyết định, người dân cũng không phải nộp lại hồ sơ hoặc làm lại giấy tờ.

Luật sư Vương Thị Liễu cho hay, việc không phải làm lại hồ sơ chỉ áp dụng với người đang hưởng chính sách hoặc đã có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận theo các trường hợp được quy định chuyển tiếp. Với người mới thuộc diện đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa làm thủ tục, vẫn phải thực hiện hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo quy định.

Đối với trợ cấp hưu trí xã hội, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ có thể gửi tờ khai đề nghị theo mẫu thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện xác thực, thẩm định và quyết định theo quy định.

Luật sư Vương Thị Liễu (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Không phải ai cũng nhận đúng 540.000 đồng/tháng

Ngoài ra, mức 540.000 đồng là mức chuẩn, không đồng nghĩa mọi người thuộc diện trợ giúp xã hội đều nhận đúng số tiền này. Mức trợ cấp thực tế được xác định bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Chẳng hạn, theo Nghị định 335, một số nhóm có hệ số 1,5; 2,0 hoặc 2,5. Với mức chuẩn 540.000 đồng, người hưởng hệ số 1,5 sẽ nhận 810.000 đồng/tháng, hệ số 2 nhận 1,08 triệu đồng/tháng, còn hệ số 2,5 tương ứng 1,35 triệu đồng/tháng.

Một số nhóm người cao tuổi thuộc diện trợ giúp xã hội có hệ số 1,5 đối với người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, hệ số 2 đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên; một số trường hợp khác có hệ số 3.

Do đó, khi kiểm tra quyền lợi, người dân cần xác định mình thuộc nhóm đối tượng nào và hệ số áp dụng là bao nhiêu, thay vì chỉ căn cứ vào mức chuẩn 540.000 đồng.