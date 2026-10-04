Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Dự kiến khai thác thương mại từ tháng 12

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối.

Đoàn công tác kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, đường kết nối 25C và nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác kiểm tra các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), giá trị xây lắp dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành đạt gần 4.972 tỷ đồng, tương đương gần 73% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành cầu cạn và phần đường trong tháng 11/2026; cầu Long Thành dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

Tuy nhiên, quá trình thi công đang gặp một số khó khăn do nguồn cung nhựa đường khan hiếm, thiếu nhân lực, ảnh hưởng đến tiến độ một số hạng mục.

Theo ACV, dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, các công trình hàng không thiết yếu có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, các gói còn lại đang được triển khai. Đến nay, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu thuộc dự án thành phần 3 đạt hơn 85% giá trị hợp đồng.

Đại diện ACV cho biết, dự kiến ngày 24/12 sân bay Long Thành sẽ vận hành thương mại.

Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác kiểm tra bên trong nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Song song với việc hoàn thiện xây dựng, ACV đang chuẩn bị phương án khai thác sân bay theo từng giai đoạn. Dự kiến từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay Long Thành khai thác khoảng 20-30 chuyến bay/ngày.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 50% công suất thiết kế. Từ tháng 10/2027, sân bay hướng tới khai thác 100% công suất, với đầy đủ mạng bay nội địa và quốc tế.

Theo kế hoạch, ACV tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện từ tháng 9 đến tháng 12/2026, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay chính thức khai thác.

Không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng

Tại buổi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị chuyển sang trạng thái “nước rút”, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục nằm trên đường găng tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra hệ thống băng chuyền hành lý tại nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam. Dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Thời gian còn lại chỉ khoảng 3 tháng, trong khi dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc về nhân lực, thanh toán, nguồn cung nguyên nhiên vật liệu và giá cả tăng cao.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc tại sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái “nước rút”, tăng tốc thi công, tổ chức làm việc 24/7 tại các hạng mục đường găng.

Các đơn vị phải kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần và từng công việc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

“Không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, không được đùn đẩy trách nhiệm”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Đối với ACV, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến nhà thầu. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo trước ngày 7/10 để có phương án tháo gỡ.

Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu rà soát các điều kiện theo quy định của ICAO, thủ tục nghiệm thu và những yêu cầu cần thiết để sân bay đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà cho các đơn vị thi công tại sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội là yêu cầu rất quan trọng, song không được đánh đổi bằng chất lượng công trình. Đối với công trình hàng không, chất lượng và an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

“Nếu chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn thì dứt khoát không bay”, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.