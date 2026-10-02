Lương hưu tháng 10: Người hưởng cần kiểm tra gì trên VNeID?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Luật sư Phạm Văn Tuấn - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, theo quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, từ ngày 28/9/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể tạo lập "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID. Cơ chế này được áp dụng từ kỳ chi trả tháng 10/2026.

Đáng chú ý, "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID không phải là một tài khoản ngân hàng mới. Đây là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dân tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền an sinh xã hội.

Theo Luật sư Phạm Văn Tuấn, trước kỳ chi trả tháng 10, người hưởng cần kiểm tra một số thông tin để tránh sai sót khi nhận tiền, cụ thể:

Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Kiểm tra tài khoản nhận tiền

Người hưởng lương hưu đã đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội nên kiểm tra thông tin tài khoản được tích hợp trên VNeID.

Theo quy định, mỗi người chỉ tích hợp một trong các loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và thông tin phải trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử. Do đó, người hưởng cần lưu ý kiểm tra họ tên, thông tin định danh và tài khoản nhận tiền để bảo đảm tiền được chuyển đúng người.

Có thể kiểm tra trạng thái đăng ký trên VNeID

Đối với người đã thực hiện đăng ký, việc kiểm tra trạng thái tài khoản trên VNeID giúp phát hiện sớm trường hợp thông tin chưa được xác nhận hoặc có sai lệch.

Nếu tài khoản nhận tiền không phải tài khoản chính chủ, thông tin không trùng khớp hoặc việc tích hợp chưa hoàn tất, người hưởng cần thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn để bảo đảm quá trình chi trả không gặp vướng mắc.

Chưa đăng ký VNeID có bị mất lương hưu?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng các hình thức khác theo quy định.

Vì vậy, người chưa sử dụng VNeID hoặc chưa tích hợp tài khoản nhận tiền vẫn không bị mất quyền hưởng lương hưu chỉ vì chưa đăng ký tài khoản này.

"Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID nhằm tạo thêm phương thức chi trả hiện đại, thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. Đồng thời, những người chưa sẵn sàng sử dụng phương thức số vẫn được bảo đảm quyền lợi theo các hình thức chi trả khác", Luật sư Phạm Văn Tuấn thông tin.