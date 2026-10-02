Việt Nam và Myanmar chú trọng hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm mới

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Thiếu tướng Min Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Myanmar tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã (Hội nghị).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Min Thu đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Myanmar tham dự Hội nghị; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lực lượng Cảnh sát Myanmar nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống (1/10/1964 - 1/10/2026).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar thời gian qua.

Đánh giá về quan hệ hợp tác thời gian qua, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, trên cơ sở quan hệ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Myanmar, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng định kỳ 2 năm/lần, tổ chức 7 phiên Đối thoại An ninh thường niên cấp Thứ trưởng; ký kết nhiều văn bản pháp lý quan trọng trong phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy, các chất hướng thần, tiền chất.

Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm truy nã, hai bên đã phối hợp xác minh, trao đổi thông tin qua kênh INTERPOL.

Việc Bộ Nội vụ Myanmar cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Myanmar và Bộ Công an Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhận định, thời gian tới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam và Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và tội phạm kinh tế quốc tế. Việc các đối tượng ngày càng triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội đặt ra yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường phối hợp, làm sâu sắc các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu những phương thức hợp tác mới phù hợp với tình hình.

Làm sâu sắc các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu những phương thức hợp tác mới nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, thách thức an ninh mới nổi.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên sớm triển khai trở lại các cơ chế hợp tác từ năm 2019, trong đó có Cuộc họp cấp Bộ trưởng định kỳ 2 năm/lần và Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng thường niên; qua đó đánh giá kết quả hợp tác, thống nhất phương hướng, định hướng quan trọng trong quan hệ giữa hai Bộ thời gian tới.

Hai bên cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản đã ký kết, trong đó có Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm năm 2004 và Hiệp định về hợp tác kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, đoàn chuyên gia; đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp toàn diện giữa hai Bộ. Trong đó, chú trọng hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm mới nổi, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến; tăng cường phối hợp truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã lẩn trốn tại mỗi nước, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy xuyên quốc gia và các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong những chuyên án lớn của mỗi bên.

Tăng cường phối hợp truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã lẩn trốn tại mỗi nước, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Hai bên thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Cùng với hợp tác song phương, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và thế giới; phối hợp, ủng hộ các sáng kiến của nhau trong các cơ chế đa phương về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; duy trì, thiết lập các đường dây nóng phục vụ trao đổi thông tin, xác minh, điều tra và truy bắt tội phạm.

Hai Bộ cũng cần thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, ngoại ngữ; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong xác minh, truy tìm, truy bắt các đối tượng truy nã liên quan đến hai nước và khu vực.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cảm ơn Thiếu tướng Min Thu đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Myanmar tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Min Thu trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị.

Nhất trí với những đánh giá và định hướng hợp tác mà Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu, Thiếu tướng Min Thu khẳng định Bộ Nội vụ Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Bộ Công an Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến và tội phạm truy nã.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm Thiếu tướng Min Thu.

Thiếu tướng Min Thu tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Thiếu tướng Min Thu bày tỏ mong muốn hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp qua các kênh song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Min Thu cùng các đại biểu.