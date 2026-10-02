Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Đồng Nai ngày 02/10/2026: Nguy cơ ngập úng các vùng trũng

Hiện nay, mực nước trên lưu vực sông Đồng Nai đang có xu hướng biến đổi nhanh do mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn kết hợp triều cường hạ lưu. Tình trạng này khiến nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới gia tăng nhanh chóng, đe dọa các khu dân cư sinh sống gần bờ bao và vùng trũng thấp.

Diễn biến và dự báo xu thế lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai dự báo tiếp tục lên trong ngày 02/10/2026 và 03/10/2026, cụ thể:

Khu vực thượng lưu: Mực nước dâng nhanh theo các đợt mưa dông tập trung, dòng chảy xiết gia tăng áp lực lên hệ thống hồ chứa và bờ sông.

Khu vực hạ lưu sông Đồng Nai: Mực nước duy trì ở mức cao do ảnh hưởng kết hợp của lũ từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng cao.

Thời gian đỉnh lũ: Có khả năng xuất hiện trong chiều tối ngày 02/10/2026 đến rạng sáng ngày 03/10/2026.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Mực nước sông lên cao tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ trực tiếp đến hạ tầng và an toàn cộng đồng dân cư:

Ngập lụt: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng ven sông, vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy bộ.

Sạt lở bờ sông: Đất bờ sông mềm nhão do ngâm nước lâu ngày, đối mặt nguy cơ sạt trượt cao tại các đoạn uốn cong có dòng chảy xiết.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1 - Cấp 2 tùy theo từng đoạn sông cụ thể.

Khuyến cáo biện pháp ứng phó an toàn

Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt trên lưu vực sông Đồng Nai, người dân và chính quyền địa phương cần khẩn trương thực hiện:

Chủ động theo dõi sát các bản tin cảnh báo, kiểm tra và gia cố hệ thống bờ bao nuôi trồng thủy sản, bảo vệ tài sản tại các khu đất trũng.

Không di chuyển qua các bến đò ngang, khu vực nước sâu chảy xiết khi triều và lũ đang lên cao.

Neo đậu tàu thuyền, lồng bè an toàn vào các điểm cố định chắc chắn, sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản lên nơi cao ráo nếu nước tiếp tục tràn bờ.

Bản tin phát lúc 14h00 ngày 02/10/2026. Bản tin cảnh báo tiếp theo sẽ được cập nhật khi có biến động mới về dòng chảy.