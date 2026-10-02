Tập trung nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc Dự án Đường dây 220kV Than Uyên-Lào Cai

Giám đốc NPMB Nguyễn Khắc Nhân kiểm tra hiện trường thi công Dự án đường dây 220kV Than Uyên-Lào Cai. (Ảnh: PHƯƠNG LINH)

Dự án đường dây 220kV Than Uyên-Lào Cai do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc (NPMB) quản lý điều hành. Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV hai mạch từ Trạm biến áp 220kV Than Uyên đến Trạm biến áp 500kV Lào Cai, chiều dài gần 75km. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Lai Châu, Lào Cai và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Theo báo cáo của NPMB, đến cuối tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng phần móng cơ bản đã hoàn thành, với 159/160 vị trí được bàn giao. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đã hoàn thành 114 vị trí móng, dựng xong 102 vị trí cột; các hạng mục móng, dựng cột và kéo dây còn lại đang tiếp tục được triển khai trên nhiều mũi thi công.

Khối lượng còn lại của dự án chủ yếu tập trung tại các vị trí có địa hình phức tạp, khối lượng đào phá đá lớn, đường công vụ khó tiếp cận; bên cạnh đó, công tác bàn giao hành lang tuyến tại một số khu vực vẫn cần tiếp tục được đẩy nhanh để tạo điều kiện triển khai kéo dây đồng bộ. Một số khoảng néo của dự án giao chéo với các đường dây 110kV, 35kV, hệ thống điện của các nhà máy thủy điện, đường sắt và các công trình hiện hữu. Việc thi công tại những khu vực này đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành để thống nhất phương án và bố trí lịch cắt điện phù hợp.

Thi công dựng cột vị trí 95 đường dây 220kV Than Uyên-Lào Cai. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Trước đó tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án giữa tháng 9/2026, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi cũng nhấn mạnh, những khó khăn về địa hình, thời tiết và giải phóng mặt bằng vẫn đang là thách thức lớn đối với dự án. Với khối lượng công việc còn lại lớn và thời gian không còn nhiều, việc tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ các đơn vị tham gia dự án.

Sau khi cùng các nhà thầu rà soát tiến độ từng nhóm công việc, Giám đốc NPMB Nguyễn Khắc Nhân yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, ưu tiên nguồn lực cho những vị trí đang ảnh hưởng trực tiếp đến đường găng tiến độ. Các vị trí đã đủ điều kiện phải được tổ chức thi công ngay; đối với những vị trí khó, nhà thầu cần có phương án thi công phù hợp, tăng cường các mũi thi công để rút ngắn thời gian hoàn thành móng, dựng cột, sớm tạo điều kiện triển khai kéo dây.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Khắc Nhân yêu cầu các phòng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tập trung xử lý dứt điểm vị trí móng còn lại và đẩy nhanh bàn giao hành lang tuyến theo thứ tự ưu tiên phục vụ thi công.

Đối với các khoảng néo có giao chéo, NPMB và các nhà thầu phải chủ động phối hợp các đơn vị quản lý vận hành để xây dựng phương án và thống nhất lịch cắt điện. Công tác chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị phải được hoàn tất trước khi có lịch cắt điện, bảo đảm triển khai ngay khi đủ điều kiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Giám đốc Nguyễn Khắc Nhân cũng đồng thời yêu cầu tư vấn giám sát và các nhà thầu tăng cường bám sát hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và tiến độ thi công. Các khó khăn phát sinh phải được kịp thời báo cáo, xử lý ngay tại công trường, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo.

Xác định đây là giai đoạn quan trọng của dự án, NPMB sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm điểm tiến độ, bám sát từng nhóm công việc và phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ đóng điện Dự án đường dây 220kV Than Uyên-Lào Cai theo kế hoạch.