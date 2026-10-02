Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự Lâm Đồng học tập chuyên đề chính trị, pháp luật

Cán bộ, chiến sĩ tập trung học tập, nghiên cứu các nội dung được quán triệt

Các đại biểu được quán triệt, học tập 7 chuyên đề trọng tâm, gồm: Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa; Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Các nội dung được quán triệt còn tập trung vào nhiệm vụ của quân đội tham gia lao động, sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong tình hình mới; một số nội dung, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu...

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, quán triệt

Thông qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Quân đội; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.