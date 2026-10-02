[Video] Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Ô Chợ Dừa từ ngày 9/10
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 9/10, Hà Nội sẽ thực hiện xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa thêm 5,5m mỗi bên, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, để phục vụ cho các phương tiện lưu thông.
Phương án tổ chức giao thông sau điều chỉnh trên đoạn đường này sẽ được thực hiện theo hướng tổ chức giao thông hai chiều, phân cách bằng dải phân cách giữa. Mỗi chiều gồm 3 làn xe, được phân chia bằng vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-dieu-chinh-to-chuc-giao-thong-duong-o-cho-dua-tu-ngay-910-post992523.html