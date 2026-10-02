Chủ động giải quyết từ cơ sở, tăng cường phối hợp tiếp công dân

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tham dự hội nghị có: ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng; đại diện Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lò Việt Phương chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tăng cường phối hợp trong tiếp công dân

Báo cáo về Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng cho biết, Kế hoạch yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), cũng như các kiến nghị, phản ánh. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong thời gian diễn ra Kỳ họp..., trọng tâm là giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng báo cáo về Kế hoạch phối hợp tiếp công dân. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các vụ việc khiếu kiện vượt cấp chủ yếu là những vụ việc đã được các cấp, ngành giải quyết, kiểm tra, rà soát; có vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng công dân chưa đồng thuận và tiếp tục khiếu kiện.

Ban Tiếp công dân Trung ương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là tại các địa phương có nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài... Với các dự án quy mô lớn, cần chủ động công khai thông tin, căn cứ pháp lý, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức đối thoại với người dân ngay từ giai đoạn quy hoạch. Đối với những địa phương có vụ việc đông người được tiếp nhiều lần, đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm hoặc tổ chức đối thoại, thông tin kết quả cho công dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Lê Thị Hương Trà cho biết, để phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Ban đã xây dựng kế hoạch phối hợp, bố trí công chức thường xuyên tiếp công dân tại hai Trụ sở ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật.

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Lê Thị Hương Trà phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hàng ngày, Ban Tiếp công dân Trung ương sẽ báo cáo tình hình công dân đến Trụ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; đồng thời kịp thời thông tin tới Ban Tiếp công dân các địa phương để phối hợp tiếp xúc, vận động công dân.

Đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo tình hình tiếp công dân KNTC. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Lê Thị Hương Trà đề nghị các cơ quan thường xuyên tham gia tiếp công dân tại Trụ sở, tăng cường phối hợp tiếp, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã phát biểu ý kiến về các kế hoạch, tập trung trao đổi về tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC; các vụ việc đông người, phức tạp cần quan tâm; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương và phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lò Việt Phương kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lò Việt Phương ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, xây dựng của các đại biểu; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tiếp công dân Trung ương.

Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương cũng ghi nhận sự phối hợp của các bộ, ban, ngành trong triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, nhất là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lộ trình xử lý... Đồng thời, Vụ Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương xây dựng kế hoạch gửi các cơ quan, tỉnh, thành phố và Đoàn ĐBQH để phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.