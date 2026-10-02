Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

Người dân thôn Lạc Thiện 2 thấp thỏm từng đêm.

Tại hiện trường, phóng viên Tiền Phong ghi nhận nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng bị sạt trượt, đất đá theo dòng nước trôi xuống khu vực phía dưới. Nhiều mảng đất lớn vẫn nằm trên đồi, trong khi nước từ khu vực này thường chảy về phía nhà dân khi trời mưa. Người dân lo ngại nếu tiếp tục có mưa lớn, phần đất còn lại có thể tiếp tục sạt xuống.

Người dân Lạc Thiện 2 thấp thỏm từng đêm mỗi khi có mưa lớn.

Nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng bị sạt trượt, đất đá theo dòng nước trôi xuống khu vực phía dưới.

Ông Nguyễn Văn Hồng (người dân sống dưới khu vực đồi Trảng Bằng) cho hay, gia đình ông hiện có 8 người. Mỗi trời mưa lớn, ông lại cầm đèn pin soi lên khu vực đồi để kiểm tra đất đá có chuyển động, sạt xuống hay không. Mưa càng lớn, gia đình càng lo lắng. “Hôm nào mưa lớn quá, gia đình chúng tôi 8 người phải đi ở nhờ”, ông Hồng nói.

Hơn 40 hộ dân sống quanh khu vực đồi Trảng Bằng đã cùng ký đơn kiến nghị gửi chính quyền xã, đề xuất được hạ mái đồi để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến nay, kiến nghị này vẫn chưa được chấp thuận.

Ông Hồng vừa nói, vừa chỉ tay về phía khu vực sạt lở trên đỉnh đồi.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Sỹ (ở cùng thôn) cũng sống trong cảnh thấp thỏm tương tự. Gần một năm qua, mỗi khi trời mưa to, gia đình ông lại tính chuyện đi tìm nhà ở nhờ.

“Gần một năm nay, chúng tôi sống thấp thỏm. Những hôm mưa lớn phải lo đi kiếm nhà ở nhờ. Đất ở đồi này đã ngậm nước, giờ chỉ cần một cơn mưa kéo dài là có thể trôi ầm xuống. Năm trước, gia đình tôi đã bị hư hỏng một gian nhà phía sau, đến nay chưa dám sửa chữa”, ông Sỹ nói.

Gian nhà phía sau của ông Sỹ bị hư hỏng sau vụ sạt lở gần một năm trước, đến nay vẫn chưa được sửa chữa.

Ông Sỹ cho hay, mỗi khi mưa lớn, gia đình phải liên tục theo dõi tình hình sạt lở. Việc ra ngoài kiểm tra vào ban đêm cũng tiềm ẩn nguy hiểm. “Nếu mưa to mà chúng tôi ra soi đèn để kiểm tra sạt lở thì cũng rất nguy hiểm, nhưng không kiểm tra thì không biết đất có tiếp tục trôi xuống hay không”, ông Sỹ nói.

Cách đó không xa, phía sau nhà bà Bá Thị Thu vẫn xuất hiện tình trạng đất đá lăn xuống mỗi khi mưa. Nước từ khu vực đồi cũng chảy vào nhà. "Thấy cơn mưa to là hồi hộp lắm, sợ. Chiều hôm qua mưa to, hiện giờ trong bếp vẫn có nước chảy vào", bà Thu nói.

Đất đá và nước từ đồi vẫn trôi xuống khu vực nhà dân mỗi khi trời mưa.

Đồi Trảng Bằng từng xuất hiện vết nứt dài 700m Cuối tháng 11/2025, đồi Trảng Bằng (thôn Lạc Thiện 2 xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 700m trên khu vực đỉnh đồi. Ban đầu, chiều dài vết nứt được ghi nhận hơn 100m, sâu hơn 0,5m. Vài ngày sau, vết nứt phát triển lên hơn 700m, rộng khoảng 20-30cm và lún sâu 30-50cm. Các vết nứt, sạt trượt được đánh giá đã ngấm nước nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ dân phía dưới. Sau đó, chính quyền xã D’Ran khi đó đã khẩn cấp di dời 50 hộ dân với 150 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn.