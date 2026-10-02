Khối thi đua số 2, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thuộc Khối thi đua số 2 gồm: Cục Dân vận, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng.

Đại tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội, Cơ quan Thường trực Khối thi đua số 2 năm 2026 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Cơ quan Thường trực báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027. Qua đó cho thấy, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Khối thi đua số 2 đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Dân vận phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, Phong trào Thi đua Quyết thắng của khối phát triển sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nêu cao ý chí quyết tâm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo trung tâm và ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2027, hội nghị xác định, Khối thi đua số 2 tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) phát biểu định hướng một số nội dung tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027, các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm trong năm sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, sáng tạo.

Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội trao cờ thường trực của khối cho đại diện Ban Công đoàn Quốc phòng.

Các đại biểu chúc mừng thành công hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Khối thi đua số 2 đã thực hiện bình xét, đề xuất khen thưởng năm 2026. Theo đó, 100% đại biểu nhất trí đề xuất Cục Dân vận được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và danh hiệu Đơn vị văn hóa tiêu biểu; các cơ quan còn lại nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị năm 2026. Cùng với đó, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội đã bàn giao cờ thường trực của khối thi đua cho đại diện Ban Công đoàn Quốc phòng.