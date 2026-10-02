Hoàn thành sửa chữa vết nứt mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khoan cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt để thi công sửa chữa trong sáng 1-10. Ảnh: Phạm Tùng

Trước đó, trong sáng 1-10, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành sửa chữa vết nứt, lún cục bộ tại khu vực này. Tại vị trí xuất hiện vết nứt, nhà thầu tiến hành cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu. Sau khi bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng, nhà thầu xử lý nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được xác định, trải lớp vải địa gia cường rồi thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Phạm vi mặt đường xung quanh vị trí xuất hiện vết nứt cũng được rà soát nhằm phát hiện những điểm có dấu hiệu ảnh hưởng, qua đó xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận khi đưa vào khai thác trở lại.

Ngoài ra, nhà thầu còn tiến hành kiểm tra kết cấu nền đường, mái ta luy xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng. Công tác thi công sửa chữa hoàn thành vào khoảng 19h cùng ngày.

Trong khi đó, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, sau khi hoàn thành thi công sửa chữa vết nứt mặt đường, biển báo hạn chế tốc độ 60km/h sẽ tiếp tục được duy trì tại khu vực xảy ra hiện tượng nứt, lún (chiều dài khoảng 40m) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông cho đến khi hoàn thành xử lý triệt để nguyên nhân gây lún nứt cục bộ tại khu vực trên.

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5-2026. Đến giữa tháng 8-2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9-2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt; làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.