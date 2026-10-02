Lào Cai tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Ngày 8/9/2026, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 125 thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu cụ thể của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quỳnh Trang