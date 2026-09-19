Ấm áp Trung thu nơi biên giới Sơn La

Tiết mục múa lân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La biểu diễn phục vụ các cháu học sinh. (Ảnh: A HỒ)

Chương trình được tổ chức tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Cai, với sự tham gia của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Cai và Trường mầm non Hoa Đào. Đây là những trường có đông học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, điều kiện vui chơi, sinh hoạt văn hóa của trẻ em còn hạn chế.

Văn nghệ tại đêm hội trăng rằm phục vụ học sinh tại xã Chiềng Khoong. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, giúp các em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam.

Trong đêm hội, các em học sinh được tham gia giao lưu văn nghệ, xem múa lân, thưởng thức tiết mục ảo thuật do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên, học sinh nhà trường biểu diễn. Các em cũng được xem video giới thiệu sự tích “Chú Cuội cung trăng” và cùng nhau tham gia phá cỗ Trung thu.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La trao quà cho 2 nhà trường. (Ảnh: A HỒ)

Ban tổ chức đã chuẩn bị gần 1.000 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, gấu bông, áo... dành tặng các em học sinh. Dịp này, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nhà trường được trao học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Các đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh xã Chiềng Khoong. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sau chương trình điểm tại Mường Cai, 9 Đồn Biên phòng còn lại sẽ phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm tổ chức “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em tại các địa bàn biên giới.

Hoạt động góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân địa phương.