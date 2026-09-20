Ấm áp chương trình 'Mang Hội Trăng trở về'

Giám đốc chuỗi WinMart+ Phạm Thị Hiền Trang tặng quà Trung thu cho trẻ em phường Cao Lãnh.

Chương trình “Mang Hội Trăng trở về” mang đến không gian Trung thu với các tiết mục múa lân - trống hội, rước đèn, gặp gỡ Chị Hằng - Chú Cuội, biểu diễn nghệ thuật, kịch thiếu nhi và diễu hành Trung thu.

Điểm nhấn của đêm hội là màn trình diễn drone quy mô lớn kết hợp pháo hoa, kể câu chuyện mùa trăng bằng ánh sáng trên bầu trời Cao Lãnh. Hàng trăm drone tạo nên những hình ảnh quen thuộc của Trung thu như: Đèn ông sao, đèn cá chép, rước đèn tháng Tám cùng các biểu tượng đặc trưng của Đất Sen hồng, tạo sự kết nối giữa ký ức Trung thu truyền thống và bản sắc vùng miền.

Trình diễn drone kể câu chuyện mùa trăng bằng ánh sáng trên bầu trời Cao Lãnh.

Tại chương trình, Giám đốc chuỗi WinMart+ Phạm Thị Hiền Trang gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND phường Cao Lãnh đã quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Chương trình “Mang Hội Trăng trở về” được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Chương trình lần này mang đến cho người dân Đồng Tháp là một điều đặc biệt ý nghĩa, cũng là điểm dừng chân thứ 3 trong hành trình “Mang Hội Trăng trở về”, sau 2 tỉnh: Tuyên Quang và Nghệ An.

Đại biểu trao tặng khoảng 500 phần quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường Cao Lãnh.

Siêu thị WinMart và bánh trung thu MAMA HY đồng hành cùng chương trình, với mong muốn góp phần tạo thêm những không gian vui Tết Trung thu dành cho trẻ em và cộng đồng. Qua đó, tạo không khí Trung thu vui tươi, rộn ràng, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp với đời sống cộng đồng.

Dự kiến, có 5.000 lồng đèn cùng hàng trăm phần quà Trung thu được trao tặng cho trẻ em và học sinh hiếu học tại tỉnh Đồng Tháp. Qua chuỗi hoạt động này, chương trình mong muốn đưa tinh thần đoàn viên và những chất liệu quen thuộc của Trung thu trở lại gần hơn với đời sống hôm nay.