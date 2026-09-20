Video: Tổng duyệt chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Dự buổi tổng duyệt có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các cục, phòng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; cấp ủy, chính quyền hai xã Mường Lát, Tam Chung.

Mở màn đêm tổng duyệt là thanh âm trống hội hòa cùng điệu múa lân sư. Những bước nhảy của đàn lân cùng điệu múa rộn ràng của các diễn viên nhí.

Cùng với đó, sự xuất hiện của Chú Cuội và Chị Hằng trong hoạt cảnh “Trăng rằm bản em” đưa các em nhỏ bước vào thế giới cổ tích ấm áp, diệu kỳ.

Và giai điệu mượt mà, sâu lắng của ca khúc chủ đề “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” do các em thiếu nhi thể hiện trên sân khấu lớn.

Trên sân khấu, hình ảnh sự quan tâm, chăm chút của các chú Bộ đội Biên phòng giúp các em nhỏ vùng cao biên giới thêm tự tin.

Chương trình tổng duyệt thu hút nhiều khán giả đến xem. Những đôi mắt trẻ thơ vùng cao tròn xoe theo từng nhịp múa.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức cùng ê-kíp thực hiện đã họp rút kinh nghiệm. Dưới góc nhìn chuyên môn, ông Nguyễn Huy Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lưu ý các giải pháp làm mềm các nhịp chuyển tiếp âm nhạc, điều chỉnh tiết tấu dẫn dắt và giữ trọn nét mộc mạc, tự nhiên của các em nhỏ trên sóng truyền hình trực tiếp.

Đại diện Đoàn Văn công BĐBP gợi mở thêm các phương án đẩy cao trào cảm xúc, sao cho hình ảnh trẻ thơ vùng cao luôn là tâm điểm của đêm hội.

Sau khi lắng nghe các trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng lưu ý các bộ phận tiếp tục chỉnh trang, gia cố lại không gian hậu trường và lối di chuyển cho các cháu để bảo đảm thuận tiện, an toàn nhất; đồng thời tinh chỉnh độ bắt sáng và sắc thái âm thanh sao cho vừa tươi vui, rộn rã nhưng vẫn giữ được sự ấm áp, gần gũi của một đêm hội trăng rằm nơi vùng cao.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể các lực lượng, nghệ sĩ và các cháu thiếu nhi sau chuỗi ngày tập luyện, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh tinh thần giữ vững sự hài hòa của kịch bản tổng thể. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tận dụng trọn vẹn thời gian còn lại để chăm chút kỹ hơn từng khâu kỹ thuật, tăng cường sự tương tác ấm áp với các bạn nhỏ dưới khán đài và bảo đảm chu đáo mọi điều kiện an toàn, để đêm hội chính thức thực sự là món quà trung thu trọn vẹn, đong đầy yêu thương gửi tới trẻ thơ nơi phên dậu Tổ quốc.