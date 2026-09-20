53 cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng trước cảnh sắc hồ Na Hang

Chiều 19/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện với vẻ đẹp gần gũi, tự nhiên trong hành trình khám phá hồ Na Hang.

Giữa không gian núi non trùng điệp, mặt hồ xanh trong và những cánh rừng nguyên sinh, các người đẹp có dịp khoe vẻ đẹp nguyên bản, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Chuyến đi cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của thí sinh trong hành trình Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ tham quan, chụp ảnh, họ còn được tìm hiểu thêm về những địa danh nổi tiếng, văn hóa địa phương và đời sống của người dân nơi đây.

Theo cảm nhận của thí sinh Trần Xuân Khánh Linh và Nguyễn Yến Trang, hồ Na Hang tựa như bức tranh thủy mặc với núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và mặt nước xanh yên ả.

Với các thí sinh, việc được ngồi thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ là trải nghiệm đặc biệt. Từ trên thuyền, họ có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, khám phá những dãy núi, thác nước và các điểm đến gắn với văn hóa, đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu và Nguyễn Kim Ngân diện trang phục dân tộc Pà Thẻn. Hành trình trên hồ Na Hang đưa các người đẹp đến nhiều địa danh nổi tiếng như núi Pác Tạ, thác Khuổi Nhi, hòn Cọc Vài và đền Pác Tạ. Mỗi điểm đến lại mang màu sắc riêng, góp phần giúp thí sinh có thêm hiểu biết về vùng đất Tuyên Quang.

Hành trình đến Na Hang cũng cho thí sinh cơ hội bước ra khỏi không gian quen thuộc của cuộc thi để trực tiếp khám phá vùng đất mới.

Nhiều thí sinh chia sẻ họ thích thú khi lần đầu được trải nghiệm đi thuyền giữa hồ, khám phá thác nước, núi rừng và tìm hiểu câu chuyện văn hóa tại địa phương. Mỗi chuyến đi giúp họ có thêm kiến thức, đồng thời mở rộng góc nhìn về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam.

"Cảm ơn hành trình Hoa hậu Việt Nam khi cuộc thi không chỉ mang đến những hoạt động trên sân khấu mà còn tạo điều kiện để chúng em trải nghiệm nhiều vùng đất khác nhau", thí sinh Nguyễn Thị Hoa (SBD 240) nói.

Qua những chuyến đi, các cô gái nhận thấy bản thân trưởng thành hơn, đặc biệt là trong việc rèn luyện tính kỷ luật, sự tự giác và khả năng thích nghi môi trường mới.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, thí sinh còn có dịp tìm hiểu nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng của Tuyên Quang.

Đồng hành cùng các thí sinh, người đẹp Khánh Linh đặc biệt hào hứng khi trở lại quê hương. Là người con của Tuyên Quang, cô tự hào khi có cơ hội giới thiệu với thí sinh những cảnh đẹp, câu chuyện văn hóa và nét đặc trưng của quê nhà.

Với Khánh Linh, việc được cùng các người đẹp khám phá Na Hang không chỉ là một chuyến đi mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương đến nhiều người hơn.

Trong khi đó, người đẹp Minh Thu cho biết đây là lần đầu cô đặt chân đến Tuyên Quang. Những trải nghiệm giữa thiên nhiên Na Hang mang đến cho cô nhiều cảm xúc thú vị. Không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh sắc, Minh Thu còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và những câu chuyện gắn với từng địa danh. Với cô, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đến từ Huế, thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thích thú với trải nghiệm đi thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ Na Hang.

Theo Đinh Hoàng Gia Linh, một trong những trải nghiệm được thí sinh thích thú là thưởng thức đặc sản địa phương ngay trên thuyền. Giữa không gian sông nước, núi rừng, những món ăn như thịt trâu gác bếp xào măng chua, xôi tím, gà nướng… mang đến thêm một cách để các người đẹp cảm nhận văn hóa bản địa.

Từng nghe đến Thủy điện Na Hang nhưng đây là lần đầu thí sinh Hoàng Thị Hà Phương được trực tiếp trải nghiệm. "Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng. Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa về kinh tế - xã hội mà còn trở thành điểm đến thu hút du khách khi tới Na Hang", Hà Phương nói.

Cận nhan sắc các thí sinh Hoa hậu Việt Nam giữa hồ Na Hang.

Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam, hành trình lần này vừa là dịp lưu giữ những hình ảnh đẹp giữa thiên nhiên vừa là trải nghiệm để hiểu hơn về quê hương, đất nước.

Chuyến đi trở thành một phần ký ức đáng nhớ, giúp các cô gái tích lũy kiến thức, trải nghiệm và sự trưởng thành trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Toàn cảnh hồ Na Hang và hòn Cọc Vài nhìn từ trên cao.