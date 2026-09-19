Cựu chiến binh đam mê nhiếp ảnh

Cựu chiến binh Đậu Thanh Bình sinh năm 1956 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tháng 3-1975, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Đậu Thanh Bình viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 12, Đoàn 22 (Quân khu 4). Đến tháng 10-1975, đơn vị của anh hành quân vào tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) tham gia làm kinh tế, khôi phục tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Tháng 8-1976, anh được đơn vị cử đi tham gia khóa học nhạc họa và tuyên huấn tại Pleiku (tỉnh Gia Lai), rồi được chuyển sang làm nhân viên Ban Tuyên huấn, Trường Bổ túc cán bộ của Binh đoàn 12. Đến tháng 4-1981, anh được đơn vị cho phục viên về quê sinh sống.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Đậu Thanh Bình chia sẻ: "Thời ấy, đơn vị của tôi có hai chiếc máy ảnh hiệu Praktica (Đức) và Zenit (Liên Xô), nên tôi được anh em trong Ban Tuyên huấn hướng dẫn nhiều kỹ thuật chụp ảnh. Từ đó, ngoài nhiệm vụ kẻ, vẽ trang trí, tôi còn được phân công chụp ảnh cho đơn vị. Vốn yêu thích chụp ảnh, cộng với những trải nghiệm từ thời học sinh, nên khi được biết thêm nhiều kỹ thuật mới, tôi càng đam mê nghệ thuật này".

Nhờ tích lũy được nhiều kinh nghiệm về nhiếp ảnh trong những năm công tác trong Quân đội, sau khi phục viên về quê, tháng 10-1986, cựu chiến binh Đậu Thanh Bình mở hiệu ảnh tại nhà để mưu sinh, vừa để tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẬU BÌNH

Đề tài chủ yếu của nghệ sĩ Đậu Thanh Bình suốt mấy chục năm qua là phản ánh cuộc sống thường ngày của người lao động. Từ đồi chè, vườn cam, trại chăn nuôi hươu, làng nghề thủ công truyền thống đến những phiên chợ vùng biên...

Đặc biệt, anh dành nhiều thời gian, tâm huyết ghi lại hoạt động của lực lượng vũ trang, nhất là hình ảnh của bộ đội, công an không quản hiểm nguy lao mình trong lũ dữ, hỏa hoạn để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân; phòng, chống cháy rừng, hình ảnh những người lính làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc, chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Tất cả đều được anh ghi lại bằng góc nhìn tinh tế, giàu cảm xúc.

Điểm nổi bật trong sáng tác của anh là sự hài hòa giữa bố cục, ánh sáng và khả năng nắm bắt khoảnh khắc. Ảnh của anh không chỉ ghi chép hiện thực mà còn gợi mở cảm xúc thẩm mỹ, giúp người xem cảm nhận được cả hương vị và âm thanh của cuộc sống.

Bộ đội Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hà Tĩnh) tuần tra. Ảnh: ĐẬU BÌNH

Ngày 21-6-2006, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, được sự bảo trợ của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nghệ sĩ Đậu Thanh Bình tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần đầu tiên của mình tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cuộc triển lãm có 55 tác phẩm, đánh dấu một bước trưởng thành trong hành trình sáng tác ảnh nghệ thuật của anh, được các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và đông đảo khán giả yêu nghệ thuật đánh giá cao. Cũng trong năm 2006, anh chính thức trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Suốt mấy chục năm bấm máy, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình đã được tặng thưởng nhiều giải thưởng, bằng khen, chứng nhận tác phẩm xuất sắc của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Ban tổ chức các cuộc thi, triển lãm ảnh trong nước.

Nhân dân xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) thu hoạch vụ cam đường. Ảnh: ĐẬU BÌNH

Đồng chí Trần Tuấn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn chia sẻ: "Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình là một người rất mẫn cảm. Tác phẩm của anh không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, mà còn kịp thời phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua những tấm ảnh, anh đã nói lên được tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh của quê hương ra mọi miền đất nước".

Dấu chân để lại trên quê ngoại Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẬU BÌNH

Mặc dù hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm, nhưng niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh trong tâm hồn nghệ sĩ Đậu Thanh Bình vẫn không giảm bớt. Anh vẫn miệt mài rong ruổi hành trình trên khắp mọi nẻo đường, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng cao biên giới đến miền biển để tìm cái mới trong sáng tác. Chúc anh luôn mạnh khỏe và sẽ có thêm nhiều tác phẩm giá trị về nhịp sống mới của thời đại hôm nay.