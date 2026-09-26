TP.HCM: Cần Giờ trang nghiêm lễ Nghinh Ông, rộn ràng trò chơi dân gian

Lễ đưa - rước Nghinh Ông trên biển tại xã Cần Giờ

Sáng 26.9 (nhằm ngày 16.8 âm lịch), Lễ đưa - rước Nghinh Ông trên biển, còn gọi là Lễ cúng Ông, được tổ chức tại xã Cần Giờ với sự tham gia của đông đảo tàu, thuyền đánh cá của ngư dân địa phương và khu vực lân cận.

Đây là một trong những nghi thức quan trọng của Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026, được cộng đồng cư dân vùng biển gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghi lễ thể hiện tín ngưỡng thờ cá Ông, đồng thời gửi gắm mong ước về mưa thuận, gió hòa, biển yên, vụ mùa bội thu và những chuyến ra khơi bình an.

Đoàn nghi lễ đưa - rước Ông trở về đất liền

Khi thực hiện nghi thức đưa - rước Ông trở về đất liền, đoàn rước được tổ chức trang trọng với nhiều thành phần tham gia.

Đi đầu là đoàn lân - sư - rồng, tiếp đến là xe hoa được trang trí trang nhã, đoàn thiếu nhi, các bô lão và đại diện chính quyền địa phương.

Theo sau kiệu Ông là đội hình “binh tôm, tướng cá” hộ tống, cuối đoàn là đội cà kheo do địa phương tổ chức.

Nghi thức đưa - rước Ông trở về đất liền

Trưa cùng ngày, sau nghi thức rước Ông trở về, Lễ cúng Đại lễ được tổ chức tại Lăng Ông Thủy tướng.

Cúng Đại lễ là nghi lễ truyền thống được cộng đồng cư dân vùng biển duy trì hằng năm nhằm tưởng nhớ và tôn kính cá Ông - vị thần được người dân gửi gắm niềm tin về sự che chở, bảo vệ trong những chuyến ra khơi.

Lễ cúng Đại lễ được tổ chức tại Lăng Ông Thủy tướng

Nghi lễ mang ý nghĩa cầu mong sóng yên, biển lặng, mưa thuận, gió hòa, ngư dân có những chuyến biển thuận lợi, đánh bắt được nhiều tôm cá và trở về an toàn. Qua đó, người dân cũng gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, may mắn, hạnh phúc.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Cúng Đại lễ còn góp phần duy trì các giá trị văn hóa, đạo lý và tinh thần cộng đồng, qua đó gìn giữ tập tục gắn bó lâu đời với đời sống cư dân vùng biển Cần Giờ.

Trò chơi rải chài bắt cá

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội như rải chài bắt cá, trói cua, bịt mắt bắt vịt, đập heo đất, đẩy gậy và gánh muối qua cầu.

Các trò chơi thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt trong ngày hội.

Đây cũng là dịp để cộng đồng và du khách trải nghiệm những hoạt động dân gian gần gũi với đời sống địa phương.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt thu hút các bạn nhỏ tham gia

Từ nghi lễ đưa - rước Nghinh Ông trên biển, cúng Đại lễ đến các hoạt động văn hóa cộng đồng, Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tiếp tục tái hiện không gian văn hóa biển đặc trưng, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân vùng biển.