Đồng Nai: Xã Bom Bo trao mái ấm nghĩa tình cho gia đình vợ liệt sĩ

Đồng chí Hà Anh Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai trao Quyết định trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Bích Thuỷ

Dự lễ bàn giao, có đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Bom Bo, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể thôn 5.

Trước đây, gia đình bà Thủy sống trong căn nhà tạm lợp tôn đã xuống cấp, nền thấp, thường bị ngập nước vào mùa mưa, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Trước hoàn cảnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo đã vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ gia đình xây dựng nhà mới.

Và đây là căn nhà cấp 4 có diện tích 40 m², tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đồng Nai hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng từ nguồn tích góp. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giúp gia đình có nơi ở kiên cố mà còn tạo điều kiện để ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhân dịp này, các đơn vị cũng trao tặng những phần quà thiết yếu, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Đại diện cấp uỷ, Chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Bom Bo tặng quà gia đình bà Đinh Thị Bích Thuỷ

Cán bộ, công chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cùng Cấp uỷ, Chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Bom Bo chụp hình cùng gia đình bà Đinh Thị Bích Thuỷ

Xúc động khi nhận nhà mới, bà Đinh Thị Bích Thủy bày tỏ sự cảm ơn đối với MTTQ, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã quan tâm, hỗ trợ gia đình. Bà cho biết, căn nhà kiên cố là điểm tựa để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên.

Việc chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Khi nỗi lo về chỗ ở từng bước được tháo gỡ, người dân có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế gia đình, duy trì sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở Bom Bo./.