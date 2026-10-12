Sáng 12/10: Giá vàng thế giới tăng nhưng vẫn rẻ hơn trong nước gần 10 triệu đồng/lượng

Theo đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng giao dịch không đổi so với phiên trước, mua vào 141,8 - 144,8 triệu đồng (mua vào, bán ra). Tương tự, Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên tại Công ty Mi Hồng, mỗi lượng vàng tăng 300.000 đồng so với phiên trước, giao dịch 142,3 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Theo đó, Công ty SJC và Phú Quý mua vào và bán ra là 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng khởi đầu tuần tích cực

Giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới theo hướng tích cực, vượt trở lại mốc 4.200 USD/ounce sau nhịp phục hồi cuối tuần trước. Lực mua được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed chưa vội tăng lãi suất trong tháng 10, trong khi thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần.

Vào khoảng 21 giờ ngày 11/10 giờ New York (8 giờ ngày 12/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh 4.215 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,1 triệu đồng/lượng.

Động lực hỗ trợ đáng chú ý đến từ kỳ vọng chính sách của Fed. Báo cáo việc làm tháng 9 chỉ ghi nhận 29.000 việc làm mới, trong khi số liệu hai tháng trước bị điều chỉnh giảm, khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống còn khoảng 17 - 19%. Tuy nhiên, khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm vẫn ở mức trên 80%.

Giá dầu cũng đang phát tín hiệu hỗ trợ theo một hướng khác. Trong phiên đầu tuần, dầu Brent giảm nhẹ về khoảng 103 USD/thùng, còn WTI quanh 90 - 91 USD/thùng, sau thông tin về khả năng Nga và Ukraine đạt một thỏa thuận ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng. Giá dầu giảm giúp giảm bớt nguy cơ lạm phát do năng lượng, qua đó phần nào hạn chế sức ép buộc Fed phải tiếp tục thắt chặt mạnh. Tuy nhiên, các vụ tấn công liên quan đến eo biển Hormuz và Trung Đông vẫn khiến rủi ro nguồn cung chưa thể biến mất hoàn toàn.

Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD vẫn là hai lực cản lớn nhất đối với vàng. Các chuyên gia cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ đang ở vùng cao nhất trong hơn hai thập kỷ, trong khi đồng USD vẫn khá vững. Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng có thể tạo thêm áp lực lên vàng, khiến đà duy trì trên 4.200 USD/ounce trở nên khó khăn hơn.

Tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ vào ngày 14/10. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, thị trường có thể tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12, qua đó gây sức ép lên vàng. Ngược lại, CPI hạ nhiệt sẽ tạo thêm dư địa cho kim loại quý đi lên.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PPI, doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các khảo sát sản xuất vào ngày 15/10. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng dự kiến phát biểu tại một sự kiện của IMF ở Bangkok, nên thông điệp về lạm phát và lãi suất có thể ảnh hưởng đáng kể tới thị trường.

Tâm lý của giới phân tích hiện cũng nghiêng nhẹ về phía tích cực nhưng chưa tạo thành đồng thuận rõ rệt. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco cho thấy 50% chuyên gia Phố Wall dự báo giá tăng trong tuần này, 14% dự báo giảm và 36% cho rằng giá có thể đi ngang hoặc khó xác định xu hướng. Trong nhóm nhà đầu tư cá nhân, 45% kỳ vọng giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% chọn kịch bản đi ngang.

Nhìn chung, vàng đang có khởi đầu tuần khá tích cực, với việc vượt mốc 4.200 USD cho thấy lực mua tiếp tục quay trở lại sau nhịp điều chỉnh đầu tháng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những giờ giao dịch đầu tiên và hướng đi trong phần còn lại của tuần nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào CPI, PPI và cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với Fed.

Giá USD tiếp tục "hạ nhiệt"

Sáng 12/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm so với cuối tuần trước.

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm sáng 12/10 giảm tiếp 8 đồng, xuống mức 25.621 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.340 - 26.902 VND/USD.

Mở phiên sáng 12/10, tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD giảm 20 đồng đối với cả hai chiều giao dịch so với sáng 9/10, xuống còn 25.690 - 26.070 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) lại đảo chiều, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Theo đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.807 - 3.929 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng mua vào và bán ra so với sáng 9/10. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá NDT là 3.792 - 3.938 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với cuối tuần trước.