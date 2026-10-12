DCM, DPM lãi lớn nhờ xuất khẩu phân bón: Cổ phiếu về vùng hấp dẫn

DCM hưởng lợi từ xuất khẩu, lợi nhuận duy trì ở mức cao

Theo đánh giá của Chứng khoán DSC, kết quả kinh doanh quý II/2026 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM) tăng trưởng tích cực nhờ mảng Urê, trong bối cảnh giá phân bón quốc tế thuận lợi và hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần của DCM đạt 6.712,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 8 quý gần đây. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.187,2 tỷ đồng, tăng 33,7%, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng kể từ quý II/2022.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng Urê, với doanh thu tăng 60,2% so với cùng kỳ, bù đắp sự suy giảm của mảng NPK. Đáng chú ý, sản lượng Urê xuất khẩu đạt 174.000 tấn, tăng 131%, mang về 2.683 tỷ đồng doanh thu, tăng 261,6%.

Hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy bởi giá Urê quốc tế cao hơn giá bán trong nước, tạo điều kiện để DCM tận dụng chênh lệch giá giữa các thị trường. Ngược lại, sức mua nội địa suy yếu do giá nông sản ở mức thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác và khiến sản lượng Urê tiêu thụ trong nước giảm 46% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, xuất khẩu hiện đóng góp khoảng 67% doanh thu mảng Urê, trở thành động lực quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh thu và biên lợi nhuận của DCM từng quý. Nguồn DSC

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận cải thiện cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong quý II, biên lợi nhuận gộp của DCM đạt 29,81%, tăng 9,26 điểm phần trăm so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán Urê và các sản phẩm tự doanh tăng nhanh hơn chi phí đầu vào.

Riêng biên lợi nhuận gộp mảng Urê tăng 9,8 điểm phần trăm, trong khi mảng tự doanh tăng 4,4 điểm phần trăm. Diễn biến này bù đắp phần nào mức thu hẹp biên lợi nhuận của NPK. Ngoài ra, chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) mới cũng tạo tác động tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Về triển vọng nửa cuối năm 2026, DSC cho rằng DCM có thể tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nếu giá Urê duy trì trong vùng 400-450 USD/tấn. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng được kỳ vọng sẽ dần chuyển sang thị trường nội địa khi bước vào vụ Đông Xuân, thời điểm nhu cầu phân bón thường tăng cao.

Trên cơ sở đó, DSC nâng dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2026 của DCM lên vùng 26-27%. Các yếu tố hỗ trợ gồm mặt bằng giá phân bón được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và tác động tích cực từ chính sách thuế VAT mới.

Về định giá, DSC sử dụng phương pháp P/E với hệ số dự phóng 6,28 lần, đưa ra giá mục tiêu năm 2026 của DCM ở mức 42.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi giảm hơn 40% từ đỉnh, DCM đang giao dịch với P/E khoảng 6,44 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 10,85 lần. Theo DSC, nhịp điều chỉnh vừa qua đưa cổ phiếu về vùng định giá tương đối hấp dẫn, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn được kỳ vọng duy trì ở mức cao.

Chỉ số P/E của DCM. Nguồn DSC

DPM phục hồi lợi nhuận, biên lãi đối mặt áp lực thu hẹp

Tương tự DCM, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý II/2026 nhờ giá phân bón neo cao và xuất khẩu khởi sắc.

Trong quý, DPM đạt doanh thu thuần 6.985,8 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.116 tỷ đồng, tăng 122,4%, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng kể từ quý IV/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt 12.069 tỷ đồng, tăng 33,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 115,2% so với cùng kỳ.

Kết quả này được hỗ trợ bởi giá phân bón duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, cùng nhu cầu nhập khẩu gia tăng tại một số thị trường chủ chốt.

Tổng sản lượng kinh doanh phân bón của DPM đạt hơn 906.000 tấn, tương đương 132% kế hoạch 6 tháng và 68% kế hoạch cả năm, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi sản lượng Urê xuất khẩu tăng 224%, bù đắp hoàn toàn mức giảm nhẹ tại thị trường trong nước.

Doanh thu và biên lợi nhuận của DPM theo từng quý. Nguồn DSC

Trong quý II/2026, biên lợi nhuận gộp của DPM đạt 23,8%, tăng gần 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Một trong những yếu tố đóng góp là lượng hàng tồn kho giá thấp được doanh nghiệp tích trữ từ nửa cuối năm 2025.

Biên lợi nhuận trước thuế của DPM trong quý II/2026 đạt 16%, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 121% và chi phí bán hàng tăng 17% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính gần gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và lãi cho vay tăng.

Với lượng tiền mặt dồi dào, DPM đã mở rộng các khoản đầu tư tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao, qua đó bổ sung nguồn thu ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dù vậy, DPM vẫn chịu áp lực từ sức mua nội địa khi giá nông sản chưa tăng tương ứng với chi phí vật tư nông nghiệp. Theo DSC, triển vọng nửa cuối năm vẫn tương đối tích cực nhờ giá phân bón được dự báo duy trì ở mức cao và nhu cầu trong nước có thể cải thiện khi bước vào vụ Đông Xuân.

Dẫn dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), DSC cho biết chỉ số giá phân bón bình quân năm 2026 có thể tăng khoảng 31%, trong đó giá Urê tăng khoảng 60% so với năm 2025. Diễn biến này phản ánh nhu cầu cơ bản vẫn ổn định, trong khi chuỗi cung ứng chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, việc mở rộng phân khúc Urê kỹ thuật có giá trị gia tăng cao cũng tạo thêm dư địa cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đáng chú ý, DPM ghi nhận đơn hàng xuất khẩu 3.300 tấn Urê kỹ thuật với giá 900 USD/tấn theo điều kiện FOB Phú Mỹ. Chính sách thuế VAT mới cũng góp phần hỗ trợ biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, DSC dự báo biên lợi nhuận gộp của DPM có thể thu hẹp trong nửa cuối năm khi giá phân bón hạ nhiệt khỏi vùng đỉnh. Dù vậy, chỉ tiêu này được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức tích cực, với dự báo cả năm 2026 khoảng 20%.

Về định giá, DSC giữ nguyên giá mục tiêu năm 2026 ở mức 26.500 đồng/cổ phiếu sau điều chỉnh do chia cổ tức, tương ứng P/E mục tiêu 9,08 lần.

Hiện DPM giao dịch với P/E khoảng 8,38 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm. DSC đánh giá mức định giá này tương đối hợp lý để nhà đầu tư xem xét giải ngân mới.

DPM đang giao dịch ở mức P/E thấp hơn so với trung bình 5 năm. Nguồn DSC