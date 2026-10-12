Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

GRDP quý III lần đầu tăng trưởng hai con số

Kinh tế - xã hội Hà Nội 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với xu hướng phục hồi và tăng tốc qua từng quý, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội ước tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, quý III/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt hai con số và là mức cao nhất trong ba quý, cao hơn mức tăng 9,95% của cả nước trong cùng kỳ.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ với mức tăng 9,14%. Sức bật của thương mại, tiêu dùng và du lịch góp phần duy trì đà tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Hoạt động đầu tư cũng là điểm sáng nổi bật. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Hà Nội trong 9 tháng đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước địa phương đạt 107.800 tỷ đồng, tăng 81,2%.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội cần tiếp tục phát huy các động lực hiện có, đồng thời tập trung tháo gỡ những hạn chế đang cản trở quá trình phát triển.

Quý III/2026, Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt hai con số (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, thành phố cần ưu tiên các giải pháp có khả năng tạo giá trị gia tăng trực tiếp trong quý IV, trước hết là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong ba tháng cuối năm cần được rà soát, lập danh mục và kiểm đếm hằng tuần về khối lượng xây lắp, nghiệm thu, thanh toán. Nguồn lực cần được điều chuyển từ những dự án không còn khả năng giải ngân sang các công trình đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công.

Cùng với đó, thành phố cần quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục thanh quyết toán; phối hợp với các địa phương lân cận để bảo đảm nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Đối với khu vực công nghiệp, Hà Nội cần ưu tiên hỗ trợ các ngành chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án mới tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào vận hành. Việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản phẩm công nghệ số cũng được xác định là hướng đi quan trọng.

Ở lĩnh vực thương mại, các chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn, kết nối hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và chuỗi bán lẻ cần được đẩy mạnh. Thành phố đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm gắn với mua sắm, ẩm thực và các sự kiện nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa dịp cuối năm.

Chuyển nguồn lực thành kết quả tăng trưởng thực tế

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, dư địa lớn nhất hiện nay nằm ở lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để tạo động lực cho nền kinh tế.

Theo lãnh đạo Thành phố, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới về giải phóng mặt bằng, góp phần nâng cao sự đồng thuận của người dân và tháo gỡ khó khăn cho các công trình.

Một số dự án đã đạt những cột mốc quan trọng, như đường Vành đai 1 thông xe kỹ thuật dịp 2/9, Vành đai 2,5 các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dịp 10/10. Nhiều công trình khác cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, gồm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến triển khai nhiều dự án quy mô lớn như các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia; tiếp tục khép kín các tuyến vành đai, hoàn thiện các cầu bắc qua sông Hồng và tuyến đường trục Tây Thăng Long theo quy hoạch.

Đây là những dự án có tổng mức đầu tư lớn, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, cải thiện kết nối giao thông và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Thủ đô.

Một số dự án đã đạt những cột mốc quan trọng, như đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhìn nhận, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các động lực tăng trưởng chưa đồng đều và những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục, hạ tầng vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 là thách thức không nhỏ.

Dù vậy, đây là yêu cầu cần thiết để Hà Nội tạo bước chuyển về quy mô, chất lượng nền kinh tế và huy động đủ nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thành phố xác định không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới tăng trưởng thực chất, bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là chuyển nhanh các nguồn lực hiện có thành kết quả cụ thể: vốn đầu tư công phải trở thành khối lượng thi công tại công trường; các dự án đã được chấp thuận cần sớm triển khai; đất đai phải được sử dụng hiệu quả; nguồn vốn tín dụng và FDI phải chuyển thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

Ba nhóm giải pháp trọng tâm được Hà Nội xác định gồm đẩy mạnh đầu tư công và các dự án hạ tầng quy mô lớn; phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời thúc đẩy cả phía cung và phía cầu, hỗ trợ công nghiệp tăng công suất và triển khai các chính sách kích cầu tiêu dùng.

Về dài hạn, Thành phố tiếp tục chuẩn bị các điều kiện hình thành năng lực sản xuất và không gian phát triển mới, tập trung vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và hệ thống đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Quyết liệt xử lý các điểm nghẽn đô thị để hiện thực hóa mục tiêu 2 con số

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, việc giải quyết những bất cập kéo dài trong quản lý và phát triển đô thị được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội.

Đối với tình trạng úng ngập, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội sẽ chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các dự án thoát nước trọng điểm, tăng cường quản lý, vận hành đồng bộ hệ thống và ứng dụng công nghệ trong quan trắc, dự báo, từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng theo các cam kết.

Trong lĩnh vực giao thông, ùn tắc tiếp tục là điểm nghẽn gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và hoạt động kinh tế. Thành phố đã triển khai các giải pháp từ tổ chức giao thông, cải thiện hạ tầng đến tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo số liệu được cung cấp, 39/51 điểm ùn tắc trong danh mục đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 76%. Việc kiểm soát và tháo dỡ rào chắn tại 24 vị trí thuộc 4 dự án lớn cũng góp phần khôi phục không gian lưu thông, giảm cản trở đối với người tham gia giao thông.

Đối với trật tự đô thị, Hà Nội từng bước chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa vào kiểm tra trực tiếp sang ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm. Quy trình xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm trật tự công cộng, vệ sinh môi trường được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Đến giữa tháng 6/2026, có 38/126 xã, phường thành lập trung tâm camera giám sát, qua đó xử phạt hơn 25.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Thành phố cũng thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát các địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm.

Hà Nội quyết liệt xử lý các điểm nghẽn đô thị để hiện thực hóa mục tiêu 2 con số (Ảnh: Hữu Thắng).

Về môi trường, Hà Nội đã phê duyệt Chương trình hành động xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các vấn đề về không khí, nguồn nước và chất thải. Một dấu mốc quan trọng là việc triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thành phố không thể phát triển nếu vẫn còn 5 điểm nghẽn. Quan điểm này đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ nhận diện vấn đề, xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm và kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực.

Cùng với việc xử lý các vấn đề đô thị, Hà Nội xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Việc tháo gỡ điểm nghẽn vì thế không chỉ nhằm giải quyết những bất cập trước mắt mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sống.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng các dự án đô thị quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển (Ảnh: Hữu Thắng).

Từ yêu cầu giải quyết những điểm nghẽn kéo dài tại khu vực nội đô, Hà Nội đang từng bước định hình tư duy phát triển đô thị theo hướng mở rộng không gian, tái cấu trúc các khu vực chức năng và hình thành những cực tăng trưởng mới.

Trong định hướng đó, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng các dự án đô thị quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội cần đồng thời giải quyết các điểm nghẽn trước mắt và chuẩn bị những động lực phát triển dài hạn. Hiệu quả triển khai dự án, khả năng huy động nguồn lực xã hội, chất lượng điều hành và mức độ thụ hưởng của người dân sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của quá trình tăng trưởng.