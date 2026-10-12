Vĩnh Long đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế bền vững

Hai bên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đây là sự kiện nhằm đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo, chuyển mạnh từ trợ giúp khẩn cấp, cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và tạo cơ hội phát triển lâu dài cho người dân.

Chương trình đặt mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh của hai đơn vị. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đảm nhận vai trò vận động, kết nối, điều phối các nguồn lực nhân đạo. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kết nối các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia tạo việc làm và gia tăng thu nhập cho hộ khó khăn.

Hai bên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo chương trình hợp tác, hai bên tập trung khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế của người dân để lựa chọn đối tượng và nội dung hỗ trợ phù hợp, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, phụ nữ yếu thế và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Các hoạt động hỗ trợ lấy sự thay đổi thực chất trong cuộc sống, mức độ tự chủ và khả năng duy trì việc làm của người thụ hưởng làm thước đo hiệu quả.

Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp tổ chức tư vấn, đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình kinh tế tập thể. Đặc biệt, hai bên sẽ triển khai thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với hợp tác xã tại một số địa bàn trọng điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chương trình phối hợp còn mở rộng các chuỗi hoạt động an sinh xã hội như “Chợ Nhân đạo”, “Tết Nhân ái”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ nhân đạo nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả điều phối nguồn lực.