Nông dân xứ Tiên phấn khởi khi Bòn bon được mùa, được giá

Những chùm Bòn bon trĩu quả trong mùa thu hoạch, mang lại niềm vui và nguồn thu cho nông dân vùng trung du TP Đà Nẵng.

Vườn Bòn bon trĩu quả, nông dân tăng thu nhập

Những ngày này, tại các xã Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình và Lãnh Ngọc, người trồng Bòn bon đang bước vào thời điểm thu hoạch nhộn nhịp nhất trong năm. Từ thân cây đến những cành lớn, nhỏ, nhiều chùm quả vàng óng nối nhau, tạo nên khung cảnh mùa thu hoạch đặc trưng của vùng trung du.

Theo người dân địa phương, điều kiện thời tiết thuận lợi trong năm nay giúp cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Nhiều vườn cho sản lượng khá, quả tương đối đồng đều, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái.

Tại thôn Tiên Châu, xã Sơn Cẩm Hà, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh hiện có hơn 100 cây Bòn bon. Mỗi năm, vườn cây cho thu hoạch khoảng 300 - 400kg quả. Nhờ sản lượng tốt cùng giá bán tương đối ổn định, vụ mùa năm nay mang lại cho gia đình nguồn thu đáng kể.

Hiện Bòn bon được thu mua với giá khoảng 15.000 - 40.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng và mẫu mã. Những quả đẹp, đồng đều thường có giá cao hơn. Với vụ thu hoạch năm nay, gia đình bà Thanh đã thu về hơn 30 triệu đồng.

Nông dân xứ Tiên thu hoạch Bòn bon trong những vườn cây trĩu quả, kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất và mang lại nguồn thu ổn định.

Không chỉ đem lại nguồn thu từ quả chín, cây Bòn bon còn phù hợp với hình thức phát triển kinh tế vườn kết hợp nhiều loại cây ăn quả. Nhờ tận dụng diện tích đất sẵn có, người dân có thể duy trì nhiều nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào một loại cây trồng.

Để bảo đảm năng suất và chất lượng quả, các nhà vườn chú trọng chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng. Việc giữ độ ẩm cho đất, bón phân hợp lý, cắt tỉa cành già và theo dõi sâu bệnh được thực hiện thường xuyên, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa, đậu quả.

Với vườn Bòn bon ước tính vài chục gốc, ngoài bán quả tươi, ông Võ Văn An (thôn Trà Lai, xã Tiên Phước) còn liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, chế biến và kinh doanh tổng hợp Phước Tuyên để cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất rượu vang Bòn bon.

Theo ông An, việc chú trọng kỹ thuật chăm sóc giúp vườn cây duy trì khả năng cho quả, đáp ứng yêu cầu thu mua. Ông cũng có thêm thu nhập từ công việc thu hái Bòn bon tại các nhà vườn để cung ứng cho hợp tác xã.

Bòn bon sau thu hoạch được vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị đặc sản của vùng trung du TP Đà Nẵng.

Mở đầu ra, nâng tầm giá trị đặc sản địa phương

Bòn bon là loại cây ăn quả gắn bó lâu đời với đời sống người dân xứ Tiên. Từ những cây được trồng trong vườn nhà, loại trái cây này dần trở thành sản vật đặc trưng của vùng trung du, góp phần tạo nên nét riêng cho kinh tế nông nghiệp địa phương.

Hiện diện tích trồng Bòn bon tại khu vực xứ Tiên nói chung đạt hơn 300 ha. Đáng chú ý, nhiều cây có tuổi đời hơn 100 năm vẫn tiếp tục cho quả, cho thấy giá trị lâu dài của loại cây ăn quả bản địa này.

Phần lớn sản lượng Bòn bon hiện được tiêu thụ dưới dạng quả tươi thông qua thương lái và các điểm bán tại địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm chế biến đang mở thêm hướng đi cho nông sản, góp phần đa dạng hóa đầu ra và kéo dài giá trị sử dụng của quả sau thu hoạch.

Trong đó, rượu vang Bòn bon là một hướng hiệu quả khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ. Thông qua liên kết với hợp tác xã, người trồng có thêm kênh tiêu thụ bên cạnh thị trường quả tươi. Đây cũng là cơ hội để hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và kinh doanh gắn với đặc sản địa phương.

Tại xã Sơn Cẩm Hà, diện tích Bòn bon hiện đạt khoảng 112,7 ha, trong đó có 79,7 ha đang cho thu hoạch, với sản lượng ước tính 597,75 tấn. Quy mô này tạo điều kiện để địa phương tiếp tục phát triển vùng cây ăn quả, từng bước nâng cao chất lượng và khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết địa phương định hướng phát triển cây Bòn bon theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành vùng trồng tập trung. Cùng với việc hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, địa phương chú trọng xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thực tế từ vụ mùa năm nay cho thấy, khi điều kiện sản xuất thuận lợi và giá bán duy trì ở mức khá, Bòn bon có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ dân. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng lâu dài, việc nâng cao chất lượng quả, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và tăng cường liên kết tiêu thụ vẫn là những yếu tố quan trọng.

Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm canh tác và nguồn cây ăn quả lâu năm, Bòn bon đang tiếp tục khẳng định vai trò trong kinh tế vườn ở xứ Tiên. Việc kết hợp tiêu thụ quả tươi với chế biến sâu được kỳ vọng góp phần nâng giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế và cải thiện thu nhập cho người dân vùng trung du TP Đà Nẵng.