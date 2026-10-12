Công ty 5.600 tỷ USD không cho nhân viên ăn trưa miễn phí

Dưới sự lãnh đạo của CEO Jensen Huang, Nvidia trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới, vượt qua những gã khổng lồ công nghệ như Google, Apple và Amazon. Hiện công ty có giá trị vốn hóa thị trường lên tới 5.600 tỷ USD, theo Fortune.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc công ty cung cấp bữa trưa miễn phí cho nhân viên.

Gergely Orosz, kỹ sư phần mềm kiêm tác giả bản tin The Pragmatic Engineer, đề cập đến chính sách ăn uống của Nvidia trong một bài đăng trên mạng xã hội X hồi tháng 6, sau chuyến thăm trụ sở công ty tại Santa Clara, California (Mỹ).

“Đồ ăn nhẹ và cà phê không miễn phí. Nhân viên phải trả tiền cho chúng. Điều này tương đối khác lạ ở các công ty công nghệ lớn. Song, với các lập trình viên tại đây, điều này không có gì to tát”, Orosz viết.

Nvidia chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Fortune về vấn đề này.

Jensen Huang, người đứng đầu Nvidia, thể hiện rõ triết lý làm việc khắc nghiệt tại Nvidia. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg.

Nhân viên trả tiền cho bữa trưa, cà phê ở công ty

Các cựu nhân viên Nvidia nói với Business Insider rằng bữa ăn tại căng-tin được công ty trợ giá, thay vì miễn phí hoàn toàn. Cà phê nhìn chung được cung cấp miễn phí, nhưng nhân viên phải trả tiền cho một số loại thức uống đóng chai và đồ uống tại quán cà phê trong khuôn viên.

Chính sách này được cho là đã duy trì trong hơn một thập kỷ. Một bài blog của cựu thực tập sinh từng làm việc tại Nvidia năm 2014 cho biết bữa ăn khi đó cũng được trợ giá, với chi phí trung bình khoảng 6 USD, tương đương 8,5 USD hiện nay. Thực đơn thời điểm đó có mì ống, cơm gà, cá chiên khoai tây và sandwich.

Nhân sự của Nvidia phải tự trả tiền cho bữa trưa và đồ uống tại quán cà phê trong khuôn viên văn phòng. Ảnh: Kristina S./LinkedIn.

Thực đơn hiện tại của Nvidia chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, những video và hình ảnh trên Instagram, TikTok cho thấy nhân viên có thể lựa chọn bagel, sushi, sandwich, trứng ốp la, cà ri gà bơ, ramen, pizza và salad.

Trong tin tuyển dụng được chia sẻ bởi Jacob Anaya, người đứng đầu bộ phận ẩm thực của Nvidia, công ty nhấn mạnh cách tiếp cận riêng đối với dịch vụ ăn uống.

“Chúng tôi không có công thức chuẩn hóa hay bếp trung tâm. Thay vào đó, đầu bếp và quản lý được kỳ vọng luôn cập nhật xu hướng ẩm thực và đưa những món ăn mới vào căng-tin”, trích nội dung tuyển dụng.

Chính sách này được đánh giá là tương đối khác biệt với nhiều công ty công nghệ lớn, vốn nổi tiếng với những phúc lợi hào phóng dành cho nhân viên. Google là một ví dụ tiêu biểu khi cung cấp bữa sáng, trưa và tối miễn phí tại các căng-tin trong văn phòng. Trụ sở Googleplex ở Mountain View (California, Mỹ) có khoảng 30 địa điểm phục vụ đồ ăn.

Theo Ruth Porat, Giám đốc đầu tư của Google và công ty mẹ Alphabet, ý nghĩa của những bữa ăn này không chỉ nằm ở thực phẩm, mà còn đem đến cơ hội gặp gỡ, trao đổi và kết nối cho nhân viên. Google bố trí các khu bếp nhỏ chứa đồ ăn nhẹ và bánh kẹo khắp văn phòng nhằm tạo điều kiện cho nhân viên thuộc những bộ phận khác nhau trò chuyện.

“Những cuộc gặp gỡ tình cờ có giá trị lớn. Việc mọi người cùng ghé đến ăn uống là một cách để nhân viên từ khắp công ty, vốn đang làm những công việc khác nhau, bất ngờ trao đổi ý tưởng”, Porat nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6.

Không miễn phí bữa ăn, nhưng có đặc quyền khác

Trong khi đó, Nvidia chú trọng hơn đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thông qua mô hình làm việc kết hợp (hybrid), thay vì yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng toàn thời gian. Febe Punsalan, giám đốc nhân sự của công ty, từng chia sẻ điều này với Fortune.

Cách tiếp cận của Nvidia cũng phản ánh triết lý làm việc của nhà sáng lập Jensen Huang. Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993, đưa công ty từ một nhà sản xuất chip phục vụ trò chơi điện tử trở thành doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng AI.

CEO này làm việc 7 ngày mỗi tuần, từng nói nỗi sợ Nvidia phá sản là động lực khiến ông duy trì cường độ làm việc cao. “Ông biết câu nói ‘chỉ còn 30 ngày nữa là phá sản’ chứ? Tôi sử dụng nó suốt 33 năm”, Huang nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn podcast Joe Rogan năm ngoái.

Triết lý này cũng thể hiện trong lời khuyên Huang dành cho người trẻ. Trong buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Stanford năm 2024, ông nói: “Tôi mong các bạn có thật nhiều trải nghiệm đau đớn và gian khổ”. Theo Huang, việc bước ra khỏi vùng an toàn thường dẫn đến những kết quả tốt.

Thời kỳ các công ty tại Thung lũng Silicon cung cấp đồ ăn miễn phí có thể đi đến hồi kết. Năm 2024, Meta sa thải 24 nhân viên lạm dụng phiếu mua đồ ăn. Twitter, hiện đổi tên thành X, từng nổi tiếng với căng-tin phục vụ thực đơn phong phú mỗi ngày, song nhiều lựa chọn ăn uống bị cắt giảm sau khi Elon Musk mua lại công ty hồi năm 2022.

Dù vậy, chính sách của Nvidia vẫn có một lợi thế đáng kể. Trong khi nhiều doanh nghiệp chi hàng triệu USD để cung cấp bữa ăn cho nhân viên, hãng chip lựa chọn một hình thức đãi ngộ khác. Đó là cho phép nhân viên mua cổ phiếu công ty với giá ưu đãi.

Giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 1.000% trong 5 năm qua. Với những nhân viên giữ lại số cổ phiếu đã mua, giá trị tài sản thu được có thể vượt xa lợi ích từ những bữa trưa miễn phí.

Căng-tin của Nvidia không cung cấp bữa trưa miễn phí cho nhân sự. Ảnh: Gensler.