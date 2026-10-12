Quảng Ninh kích hoạt chiến dịch '90 ngày đêm' khơi thông nguồn lực phát triển​

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đất nước vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV: Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt mức cao, các cân đối lớn được giữ vững, thu ngân sách, đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xuất nhập khẩu và du lịch tăng trưởng mạnh; chuyển đổi số và hạ tầng có bước tiến rõ rệt.

Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất cao về mục tiêu phát triển, chính sách ngân sách và các giải pháp huy động nguồn lực, tạo động lực để đất nước tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn mới. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thành phố Quảng Ninh triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm”, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Tại hội nghị, Trung ương đánh giá, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng: Tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức cao, các cân đối lớn được giữ vững; thu ngân sách nhà nước, đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xuất nhập khẩu và du lịch đều tăng trưởng; chuyển đổi số và phát triển hạ tầng tiếp tục đạt những bước tiến.

Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa cao; áp lực lạm phát gia tăng; giải ngân đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng còn chậm; nguồn lực chưa được khai thác tối đa và khâu tổ chức thực hiện tại một số địa phương vẫn là điểm yếu. Trên cơ sở đó, Trung ương yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương động lực phải phát huy vai trò dẫn dắt, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; phấn đấu đưa nguồn lực đã huy động lập tức vào sản xuất, kinh doanh, không để lãng phí đất đai, vốn và cơ hội, tạo tiền đề phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên.

Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thành phố Quảng Ninh triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; phấn đấu GRDP cả năm tăng trên 13%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đợt thi đua huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đầu tư và giải ngân nguồn lực.

Nhìn nhận về tinh thần chỉ đạo từ Hội nghị Trung ương 4, Bí thư Đảng ủy xã Ba Chẽ Bùi Văn Lưu cho rằng, đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân nguồn lực nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tăng tốc, bức phá trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, các sở, ngành và địa phương trên địa bàn đã đồng loạt ra quân. Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên cho biết, công tác điều hành ngân sách được rà soát chi tiết từng nguồn thu, khoản chi và tiến độ giải ngân theo từng tuần, từng tháng. Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế để sớm đưa vào vận hành.

Từ góc độ cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa quyết tâm của Trung ương thành hành động cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Năm 2026, xã Quảng La triển khai 24 công trình, dự án (trong đó có 23 dự án đầu tư công). Trước những vướng mắc về tiến độ giải ngân và giải phóng mặt bằng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Bà Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mỗi vướng mắc được giải quyết dứt điểm, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ cần góp phần tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là cách địa phương đưa tinh thần chỉ đạo vào thực tiễn, bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực tại cơ sở.

Đợt thi đua “90 ngày đêm” tại Quảng Ninh thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc cụ thể hóa tinh thần Hội nghị Trung ương 4 bằng những hành động thiết thực, tập trung khai thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.