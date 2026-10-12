Nhà máy lắp ráp iPad, MacBook của Foxconn tăng vốn gấp đôi, muốn tuyển 60.000 lao động tại Bắc Ninh

Fukang Technology ghi nhận doanh thu năm 2025 bứt phá hơn 100 lần, đạt 224.200 tỷ đồng.

Cùng đợt bổ sung vốn điều lệ lên gần 17.465 tỷ đồng, doanhnghiệp này vừa thông báo nhu cầu tuyển dụng tới 60.000 lao động trong năm 2026.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 25/9/2026,Công ty TNHH Fukang Technology vừa hoàn tất việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ8.346 tỷ đồng lên gần 17.465 tỷ đồng (tương đương 710,4 triệu USD). Phần vốn bổsung trị giá hơn 9.118 tỷ đồng đã đưa quy mô vốn của doanh nghiệp tăng lên gấpđôi.

Bước đi này nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn của Hon HaiPrecision Industry (Foxconn). Thông qua công ty con Foxconn Singapore Pte.Ltd., tập đoàn mẹ đã rót thêm 358,4 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng10/2025 đến tháng 8/2026.

Với khoản đầu tư mới, tổng giá trị vốn lũy kế của Foxconn tạiFukang đạt 710,4 triệu USD, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 100%.

Động thái bơm vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanhcủa nhà máy ghi nhận đà tăng trưởng mạnh. Báo cáo thường niên của Foxconn chothấy, năm 2025, Fukang đạt doanh thu thuần 8,6 tỷ USD (khoảng 224.200 tỷ đồng),tăng 153% so với mức 88.495 tỷ đồng của năm trước đó.

Thành lập vào tháng 1/2021 tại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnhBắc Ninh (trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang), Fukang đảm nhận công đoạn sản xuất,lắp ráp các dòng thiết bị điện tử của Apple như máy tính bảng iPad và máy tínhxách tay MacBook.

Từ mốc doanh thu 2.072 tỷ đồng năm 2022 và 8.188 tỷ đồng năm2023, quy mô doanh thu của nhà máy đã tăng trưởng hơn 100 lần chỉ sau 3 năm vậnhành. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 90.493 tỷ đồng,trong đó nợ phải trả ở mức 80.432 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt hơn 10.060 tỷ đồng.

Để phục vụ kế hoạch mở rộng dây chuyền, Fukang đang có nhu cầubổ sung nguồn nhân lực quy mô lớn. Số liệu từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninhcho biết doanh nghiệp hiện quy tụ 22.590 cán bộ, công nhân viên.

Theo kế hoạch tuyển dụng năm 2026 do UBND tỉnh Bắc Ninh côngbố, Fukang đăng ký chỉ tiêu tuyển tổng cộng 60.000 lao động trong cả năm (bao gồmtuyển mới và thay thế nhân sự). Nhu cầu tuyển dụng chia theo các giai đoạn: quýII cần 23.550 người, quý III cần 16.890 người và quý IV cần 13.110 người.

Phần lớn vị trí tuyển dụng là công nhân lắp ráp linh kiện điệntử, áp dụng cho người lao động từ 18 tuổi trở lên, không yêu cầu bằng cấp haykinh nghiệm chuyên môn, với mức lương khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, công ty tuyển thêm các vị trí kỹ thuật như nhânviên kiểm soát chất lượng (QC) với mức thu nhập từ 16 đến 18 triệu đồng/tháng,ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng Trung.