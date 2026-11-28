Được sải bước giữa dãy Himalaya kỳ vĩ, thu vào tầm mắt vẻ đẹp nguyên sơ và chạm tới giới hạn bản thân ở độ cao nghẹt thở là sức hút đưa hàng triệu bước chân tìm về Nepal mỗi năm. Với người bản địa, những đỉnh núi sừng sững vạch ngang bầu trời không chỉ là khối đá. Đó là chốn ngự trị thiêng liêng của các vị thần bảo hộ. Nhưng sống dưới chân núi, họ thấm thía hơn ai hết thiên nhiên khi nổi giận sẽ tàn khốc tới mức nào.

Cả thế giới chưa quên những thước phim ám ảnh về trận lũ lụt chết chóc hồi tháng 8 tại Nepal. Thảm họa này là đòn giáng nặng nề lên đất nước vốn oằn mình gánh chịu quá nhiều thiên tai. Hơn 1.500 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người mất tích và được cho là đã tử vong tại cả Nepal lẫn Tây Tạng (Trung Quốc).

Nepal nơm nớp lo sợ về thảm họa thứ 2: Ngành du lịch tê liệt - huyết mạch sinh kế và là nguồn thu ngoại tệ trọng yếu. Ông Mani Lamichhanne - Giám đốc cấp cao Hội đồng Du lịch Nepal - thừa nhận cả ngành khi ấy rơi vào trạng thái "hoảng loạn". Thế nhưng, theo ông Lamichhanne, Nepal trên đà chạm mốc lượng khách du lịch cao kỷ lục trong năm 2026.

Đầu tháng 10, bên ngoài sảnh đến sân bay Kathmandu, khoảng 100 nhân viên lữ hành và hướng dẫn viên đứng kín lối ra, không ngừng xướng tên những vị khách phương Tây. Từng tốp du khách mang theo ba lô leo nối đuôi nhau lên xe tiến về vùng núi.

Khách vẫn đổ về Nepal giữa hiểm họa núi băng Sau trận lũ quét khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích, Nepal từng lo ngành du lịch sụp đổ. Nhưng sức hút của những đỉnh núi hùng vĩ vẫn níu chân du khách, bất chấp nguy cơ thảm họa từ các hồ băng đang ngày càng hiện hữu.

"Không khí vẫn còn khá trầm lắng", một hướng dẫn viên giải thích mùa cao điểm năm 2026 khởi động chậm hơn thường lệ. Dẫu vậy, tại Thamel - khu phố trung tâm náo nhiệt của Kathmandu với đời sống về đêm sôi động, nhịp sống dường như chẳng hề nhuốm màu ảm đạm.

Sự tăng trưởng của dòng khách phương Tây thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng có thể lý giải đơn giản: Với những người phải lòng núi non, sức quyến rũ của Himalaya luôn lớn hơn nỗi sợ hãi trước những rủi ro rình rập.

Nhịp sống vẫn chảy sau mất mát

Nép mình dưới chân đỉnh Langtang Lirung cao 7.234 m, ngôi làng Langtang vỏn vẹn vài trăm cư dân chỉ cách tâm điểm vụ việc hồi tháng 8 khoảng 20 km. Nhờ nằm khuất ở sườn bên kia ngọn núi, ngôi làng may mắn thoát khỏi dòng nước lũ.

Khách quốc tế trekking và nghỉ đêm dọc thung lũng Langtang là nguồn thu nhập chính của dân làng. Tuy nhiên, cung đường buộc phải đóng cửa suốt 2 tháng sau trận lũ. Tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa, du khách đang dần quay trở lại, dù số lượng rất ít. Nhà nghỉ của Pasang có sức chứa 30 người nhưng hiện còn nhiều phòng trống.

"Năm ngoái, chúng tôi kín phòng quanh năm. Giờ mỗi đêm chỉ đón lác đác 5-10 khách, hôm nào đông nhất cũng chỉ 15 người. Tôi thực sự bất ngờ khi có người tìm đến vào lúc này. Dù ít, họ là phao cứu sinh cho kinh tế gia đình tôi", ông cho biết thêm khách lưu trú hiện nay chủ yếu là người Nepal.

Khách phương Tây đổ về Nepal bất chấp trận lũ lụt thảm khốc hồi tháng 8. Ảnh: CNN.

Vùng Everest mang một diện mạo hoàn toàn khác. Mỗi sáng, những chiếc máy bay nhỏ liên tục đáp xuống đường băng Lukla chênh vênh bên vách núi, đưa du khách đến cửa ngõ vùng Everest.

Trên các cung đường mòn, những đàn bò yak nối nhau vận chuyển gas, ngũ cốc và nhu yếu phẩm lên núi. Do không có đường bộ, mọi hàng hóa đều phải nhờ sức người, gia súc hoặc trực thăng. Trong khi du khách chật vật vì độ cao, những người khuân vác địa phương vẫn thoăn thoắt vượt dốc.

Tại Dingboche, điểm dừng chân để thích nghi với độ cao 4.410 m trước khi đến Trại Căn cứ Everest, quán Café Himalaya vẫn đông khách như mọi năm. Chủ quán Tsering Palzaur Sherpa cho biết lượng khách mùa này gần như không suy giảm. Ông từng kỳ vọng đông hơn, bởi nhiều tuyến trekking nổi tiếng ở phía tây Nepal như Annapurna Circuit, Manaslu Circuit và Langtang Valley phải đóng cửa nhiều tháng sau trận lũ.

Cuộc sống cạnh những "quả bom nước" chực chờ phát nổ

Sải bước qua những cây cầu treo biểu tượng của vùng Khumbu, khó ai tránh khỏi câu hỏi: Liệu một ngày nào đó, thung lũng yên bình này có chung số phận với thảm họa lũ băng tại Langtang?

Câu trả lời đáng buồn là có.

"Ngày nào chúng tôi cũng sống trong nỗi bất an một biến cố tồi tệ có thể ập đến bất cứ lúc nào", ông Palzaur thừa nhận.

là có nguy cơ gây thảm họa, nhưng ba hồ khác trong khu vực Everest được xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Ảnh: CNN.

Hồ nước hình thành từ sông băng Imja, nằm gần đỉnh Island Peak và chỉ cách Dingboche khoảng 10 km, là mối đe dọa với thị trấn này cùng nhiều cộng đồng vùng hạ lưu. "Chỉ 5 phút, cả ngôi làng sẽ bị xóa sổ", ông Palzaur cảnh báo. Ông cùng dân làng đã vạch sẵn lộ trình tháo chạy lên vùng đất cao ngay khi tiếng còi báo động vang lên.

10 năm trước, một kênh thoát nước nhân tạo tại hồ Imja giúp hạ thành công 3,4 m mực nước. Dù giảm bớt áp lực, giới chức cảnh báo khu vực này chưa bao giờ an toàn tuyệt đối bởi thảm họa thiên nhiên chi phối bởi quá nhiều biến số.

Bốn hồ băng khác tại Nepal cũng nằm trong diện báo động đỏ, trong đó có ba hồ thuộc khu vực Everest. Mối nguy lớn nhất nằm ở tốc độ biến đổi khí hậu đang tàn phá cấu trúc vốn mong manh của dãy Himalaya, khiến hàng loạt hồ băng tích nước nhanh chóng mặt. Toàn Nepal ghi nhận 21 hồ băng tiềm ẩn nguy cơ vỡ gây thảm họa, nhưng nguồn lực quốc gia hạn hẹp để giám sát và xử lý toàn bộ.

Ngôi làng Langtang ở độ cao 3.430 m cũng quá quen với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Năm 2015, cộng đồng nhỏ bé này từng bị xóa sổ dưới trận lở tuyết kinh hoàng do trận động đất 7,8 độ. Hàng trăm người vĩnh viễn nằm lại, những người sống sót phải tái thiết cuộc sống ở khu vực lân cận.

Các hồ băng báo động đỏ ở khu vực Everest. Ảnh: CNN.

"Chúng tôi quen biết họ, nhưng biết làm sao được? Đó là quy luật sinh tồn ở vùng đất này", Pasang trầm ngâm. Nhiều người bạn của ông may mắn thoát chết vẫn đang ngày đêm mỏi mòn tìm kiếm tung tích người thân. "Họ chỉ cầu mong tìm thấy thi thể của người thân”.

Ông Palzaur nhận thấy nhiều du khách không hề hay biết về những "quả bom nước" đang treo lơ lửng. Dẫu vậy, ông tin ngay cả khi biết sự thật, họ cũng chẳng mảy may chùn bước.

"Phần lớn mang máu phiêu lưu, ưa mạo hiểm. Vì thế, có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối diện với rủi ro", ông Lamichhanne đúc kết.