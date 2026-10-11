Đội bóng Việt Nam ghi 28 bàn thắng, giành vé dự VCK châu Á

Bước vào lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027, thầy trò HLV Okiyama Masahiko nắm lợi thế khi dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +26. Trong khi đó, Kyrgyzstan cũng có 6 điểm nhưng xếp sau do hiệu số kém hơn.

Chỉ cần hòa để giành vé đi tiếp, U17 nữ Việt Nam vẫn chủ động tấn công ngay từ đầu. Sau nhiều cơ hội, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 25.

U17 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh áp đảo ở bảng D - Ảnh: VFF

Từ pha đi bóng bên cánh trái của Hà Vy, Huyền Trang nhận đường căng ngang thuận lợi trước khi dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Có bàn thắng dẫn trước, các cô gái Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép khiến hàng phòng ngự Kyrgyzstan gặp nhiều khó khăn.

Sang hiệp hai, Hà Vy tiếp tục tỏa sáng. Phút 55, cầu thủ mang áo số 19 chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam.

Các thành viên của U17 nữ Việt Nam chụp ảnh sau trận đấu - Ảnh: VFF

Trong thời gian còn lại, đội khách không thể tạo nên bất ngờ. Chiến thắng 2-0 giúp U17 nữ Việt Nam kết thúc vòng loại với 9 điểm tuyệt đối, ghi 28 bàn và không để thủng lưới.

Đáng chú ý, thành tích ấn tượng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhận thưởng nóng 500 triệu đồng từ VFF, tạo động lực hướng tới vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.