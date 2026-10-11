Sôi động Giải đua xe đạp thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Hà Nội tổ chức Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng năm 2026. Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì, phát triển phong trào tập luyện và thi đấu xe đạp, tạo sân chơi giao lưu, cọ xát chuyên môn cho các CLB. Đồng thời, giải đua được tổ chức nhằm khuyến khích đông đảo người dân tích cực rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống khỏe mạnh.

Tham dự khai mạc giải đấu có sự góp mặt của bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Phúc Anh, Trưởng phòng Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Chãi, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Hà Nội cùng các đại diện đến từ Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, UBND xã Đông Anh.

Các đại biểu tham dự khai mạc giải đua

Chia sẻ về ý nghĩa giải đua, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại Lễ Khai mạc nhấn mạnh Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng là sân chơi thể thao ý nghĩa, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao kỹ năng và cùng lan tỏa niềm đam mê với môn xe đạp. Đồng thời, đây là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường gắn kết.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại giải đua

“Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể chất, hình thành thói quen vận động và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe. Được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, giải góp phần làm phong phú đời sống thể thao của Hà Nội, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên từ nhiều địa phương giao lưu, tranh tài và cùng thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển” - ông Phạm Xuân Tài nói thêm.

Các vận động viên tham dự giải đua

Năm nay, giải đua ghi nhận sự góp mặt của 30 câu lạc bộ và gần 500 vận động viên đến từ Hà Nội và các tỉnh thành, ban ngành khác nhau trên cả nước. Giải đua năm nay có 6 nội dung thi đấu, với 4 nội dung nam và 2 nội dung nữ. Ở nội dung nam, các vận động viên tranh tài tại bốn nhóm tuổi:

Nhóm I: Từ 18 đến 35 tuổi, cự ly 14 vòng, tương đương 35 km.

Nhóm II: Từ 36 đến 45 tuổi, cự ly 12 vòng, tương đương 30 km.

Nhóm III: Từ 46 đến 55 tuổi, cự ly 10 vòng, tương đương 25 km.

Nhóm IV: Từ 56 tuổi trở lên, cự ly 8 vòng, tương đương 20 km.

Ở nội dung nữ, các vận động viên tranh tài tại hai nhóm tuổi:

Nhóm I: Từ 18 đến 45 tuổi, cự ly 8 vòng, tương đương 20 km.

Nhóm II: Từ 46 tuổi trở lên, cự ly 8 vòng, tương đương 20 km.

Tại giải đua, các cua-rơ xe đạp đã tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, các cuộc bứt tốc quyết liệt và những khoảnh khắc thể hiện bản lĩnh, ý chí. Kết thúc giải đấu, BTC đã trao giải cho các vận động viên, đội thi đấu có thành tích xuất sắc. Đối với nhiều vận động viên, những giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về mặt chuyên môn, nó còn tạo nên những kỷ niệm, dấu ấn sâu đậm trong lòng các cua-rơ.

Đội mô tô phân khối lớn diễu hành mở màn cho ngày hội thể thao

Chị Trương Thị Quỳnh, 34 tuổi (phường Hà Đông, Hà Nội), thành viên CLB C5 Hà Nội, nhà vô địch tại nội dung nữ nhóm I cho biết giải đấu lần này cũng đem lại cho nữ cua-rơ cảm xúc đặc biệt: “Do nhà xa, tôi đã phải thức dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị và di chuyển tới địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, tinh thần và nhiệt huyết trong tôi vẫn luôn đạt được trạng thái cao nhất. Mặc dù đã từng vô địch nhiều giải đấu, tuy nhiên tôi thấy đây là lần thi đấu cảm xúc nhất. Sau những tham gia thi đấu và nhận được các huy chương, tôi đã giành được cúp lần đầu tiên. Tôi cho rằng đây là một sân chơi bổ ích, góp phần tạo môi trường cọ xát và rèn luyện cho các tay đua. Là một người yêu thể thao, tôi mong rằng sắp tới sẽ ngày càng có nhiều giải đấu, phong trào xe đạp tại Hà Nội hơn để các vận động viên có cơ hội được tham gia tranh tài, giao lưu, nâng cao trình độ”.

Chị Trương Thị Quỳnh, 34 tuổi (phường Hà Đông, Hà Nội), thành viên CLB C5 Hà Nội, nhà vô địch tại nội dung nữ nhóm I cho biết giải đấu lần này cũng đem lại cho nữ cua-rơ cảm xúc đặc biệt

Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng năm 2026 đã được tổ chức thành công trên tinh thần thể thao sôi nổi, nhiệt huyết, góp phần nâng cao vị thế của bộ môn đua xe đạp, đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.