CLB Công an Hà Nội: Hành trình tái sinh, vươn mình và khẳng định vị thế

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: CAHN.

Pha “chuyển mình” lịch sử từ chức vô địch Giải hạng Nhất đến ngôi vương V.League

Mùa giải 2022, cái tên Công an Hà Nội chưa xuất hiện ở V.League. Đội bóng khi ấy còn mang tên Công an Nhân dân (CAND), nhưng đã sớm cho thấy tham vọng khi đánh bại Đắk Lắk ở vòng cuối để vô địch V.League 2 và giành tấm vé lên chơi giải đấu cao nhất Việt Nam. Sau khi thăng hạng, đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm và được đổi tên thành Công an Hà Nội, đồng thời chọn Hàng Đẫy làm sân nhà.

Theo cựu cầu thủ Đặng Văn Thông, thay đổi này là một phần quan trọng gắn liền với lịch sử: “Đối với các cựu cầu thủ Công an Hà Nội, đội bóng được sinh ra 2 lần, lần đầu là năm 1956 bởi đồng chí Trần Duy Hưng và đồng chí Lê Nghĩa. Lần thứ hai là năm 2022 bởi đồng chí Tô Lâm khi ông đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Sau trận giao hữu bóng đá 25 năm tái hiện trận đấu derby Thủ đô giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thể Công ngày 20/12/2020 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, đồng chí Tô Lâm tiến đến khu vực kỹ thuật của đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội để động viên và chúc mừng, ông cho rằng tại sao cái tên Công an Hà Nội đã vắng bóng 20 năm nay mà vẫn còn đông khán giả đến cổ vũ rất cuồng nhiệt như thế này, và quyết định sau khi đội bóng Công an Nhân dân lên hạng sẽ giao lại cho Công an thành phố Hà Nội, các thông tin được đồng chí Tô Lâm trao đổi với các cựu cầu thủ Công an Hà Nội và điều đó đã thành hiện thực vào năm 2022.”

Chỉ một năm sau, cái tên mới đã xuất hiện ở vị trí cao nhất của bóng đá Việt Nam, tạo nên một trong những cuộc đăng quang đi vào lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngày 27/8/2023 tại sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1 ở vòng đấu cuối. Gustavo Henrique mở tỷ số cho Công an Hà Nội sau đường kiến tạo của Nguyễn Quang Hải. Kết quả này giúp đội kết thúc mùa giải với 38 điểm và giành chức vô địch V.League 1-2023.

Trong hành trình vươn tới “ngôi vương”, Công an Hà Nội FC thắng 11 trận, hòa 5 và thua 4, ghi được 39 bàn thắng và nhận 21 bàn thua. Đội bóng ngành công an sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt nhất với +18. Công an Hà Nội FC cùng với Hà Nội FC là hai đội bóng thắng nhiều nhất V-League 2023 và cùng thua ít nhất (cùng Hà Nội FC và Viettel FC với 4 trận). Nếu năm 1984 là đỉnh cao của Công an Hà Nội trong mô hình bóng đá bao cấp, thì chức vô địch 2023 là dấu mốc xác lập vị thế của đội trong kỷ nguyên chuyên nghiệp – hai chức vô địch cách nhau gần bốn thập kỷ nhưng cùng gắn với sân nhà Hàng Đẫy và cái tên huyền thoại của bóng đá Việt Nam - câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Với các cổ động viên nhiệt thành, khoảnh khắc Công an Hà Nội trở lại đấu trường V.League 1 rồi lên ngôi vô địch chẳng khác nào một giấc mơ có thật. Một CDV lâu năm của câu lạc bộ Công an Hà Nội chia sẻ: “Vui, thực sự là rất vui, một cảm giác bùng nổ và vỡ òa. Năm 2003, khi đội Hàng không Việt Nam giải tán, mình đã buồn bao nhiêu thì đến năm 2023, khi Công an Hà Nội trở lại V.League và vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên, niềm vui lại lớn bấy nhiêu. Điều hạnh phúc nhất là sau rất nhiều năm, mình lại có một đội bóng để chờ đợi mỗi tuần, lại được lên sân Hàng Đẫy, được đứng trên khán đài nhìn những cầu thủ mình yêu mến thi đấu. Mỗi khi Công an Hà Nội chiến thắng, mình lại nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Đó là cảm giác đã mong được sống lại suốt rất nhiều năm, và năm 2023, cuối cùng mình cũng được trở về với cảm xúc ấy.”

Với những người đã gắn bó sâu đậm cùng đội bóng như cựu cầu thủ Đặng Văn Thông, chức vô địch không chỉ mang lại niềm vui mà còn là niềm tự hào chảy trong huyết quản: “Khi các cháu vô địch, với tôi đó vẫn là một niềm tự hào rất lớn, bởi dù thế nào tôi cũng từng là một thành viên của câu lạc bộ này. Ngày còn là cầu thủ, mỗi khi thắng một trận đấu, niềm vui như chạy rần rần trong người; còn bây giờ, niềm vui đã khác, sâu lắng hơn nhưng lại rất tự hào. Mình có thể nói với mọi người rằng: “Tôi là cựu cầu thủ Công an Hà Nội đây”. Đó là một niềm hạnh phúc mà mình luôn mang theo.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo thi đấu truyền thống của đội bóng. Ảnh: CAHN.

Khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực

Mùa giải 2024/25 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Ở V.League, Công an Hà Nội cán đích ở vị trí thứ ba với 45 điểm. Tại Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Mano Polking lần đầu đăng quang sau chiến thắng 5-0 trước SLNA trong trận chung kết. Hai tháng sau, đội bóng thủ đô tiếp tục có thêm Siêu Cúp Quốc gia đầu tiên khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 ngay tại Thiên Trường.

Nhưng danh hiệu quốc nội chưa phải điểm đáng nhớ nhất của mùa giải ấy. Công an Hà Nội bắt đầu tạo ra những dấu mốc ở sân chơi Đông Nam Á. Ngay trận mở màn ASEAN Club Championship 2024/25, đội bóng thủ đô đánh bại Buriram United 2-1 tại Hàng Đẫy. Phan Văn Đức mở tỷ số ngay từ sớm trước khi Alan Grafite ghi bàn quyết định ở phút 66. Đối thủ của Công an Hà Nội khi ấy là nhà vô địch Thái Lan và chiến thắng đầu tiên cho thấy, đại diện Việt Nam đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu khu vực.

Sau trận đấu đó, Quang Hải và đồng đội duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đoàn quân áo đỏ đánh bại Lion City Sailors 5-0, vượt qua Kaya FC-Iloilo trên sân khách, ngược dòng thắng Kuala Lumpur City 3-2 nhờ bàn thắng ở phút 91 của Lê Văn Đô rồi hạ Borneo FC Samarinda 3-2 ở trận cuối. Đại diện Việt Nam khép lại vòng bảng với 5 chiến thắng sau 5 trận, đứng đầu bảng B và là đội duy nhất đạt thành tích toàn thắng.

Nếu vòng bảng cho thấy năng lực cạnh tranh thì trận bán kết với PSM Makassar mới thực sự là bước ngoặt. Công an Hà Nội để thua 0-1 trên sân đối phương ở lượt đi và đứng trước nguy cơ dừng bước. Nhưng trong trận lượt về tại Hàng Đẫy, Hugo Gomes gỡ hòa tổng tỷ số ngay đầu hiệp hai, trước khi Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn quyết định ở phút 60. Chiến thắng 2-0 đưa Công an Hà Nội vào chơi trận chung kết ASEAN Club Championship ngay trong lần đầu tham dự giải.

Đó cũng là một trong những khoảnh khắc tiêu biểu nhất cho sự thay đổi của đội bóng thủ đô. Từ chỗ phải khẳng định mình trong cuộc đua quốc nội, Công An Hà Nội đã bắt đầu biết cách vượt qua những trận đấu mang tính sống còn ở sân chơi khu vực, khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực.

Trận chung kết với Buriram United tại Shopee Cup đưa hành trình ấy lên một nấc khác. Công An Hà Nội hòa 2-2 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Đến trận lượt về, tập thể Việt Nam thậm chí dẫn trước 2-0 sau các bàn thắng của Cao Pendant Quang Vinh và Leo Artur. Buriram United cho thấy không phải tự nhiên họ là thế lực thống trị bóng đá Thái Lan trong nhiều năm và có màn lội ngược dòng dẫn 2-3. Nhưng đại diện của Việt Nam đã thi đấu kiên cường với bàn gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối cùng của tiền đạo Alan Grafite. Đại diện Thái Lan cuối cùng thắng 3-2 ở loạt penalty cân não, sau khi thủ môn Chatchai Bootprom cản phá ba quả phạt đền. Chung cuộc, Buriram United vô địch với tổng tỷ số 5-5 và thắng luân lưu.

Dù chưa có chiếc cúp Đông Nam Á đầu tiên, việc đi tới trận đấu cuối cùng bằng lối chơi quả cảm, kiên cường đã giúp đội bóng ghi điểm với toàn thể người hâm mộ và bước ra khỏi phạm vi một CLB chỉ cạnh tranh tại V.League.

Công an Hà Nội với đầu tàu Quang Hải đã vươn mình mạnh mẽ ở sân chơi khu vực. Ảnh: CAHN.

Khát khao vươn mình ra biển lớn

Nếu chức vô địch năm 2023 là một cú nhảy bất ngờ thì danh hiệu năm 2026 cho thấy Công an Hà Nội đã biết cách duy trì sự ổn định đường dài. Công an Hà Nội trở thành một trong hai nhà vô địch sở hữu số điểm cao nhất lịch sử giải đấu, ngang bằng kỷ lục của Hà Nội FC năm 2018. Sức mạnh vượt trội của đội bóng còn được thể hiện ở đội hình tiêu biểu mùa giải khi đóng góp tới 6 gương mặt gồm HLV Mano Polking, các cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Alan Grafite, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Filip.

HLV trưởng Mano Polking được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025-2026. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Đình Bắc trong khi người đồng đội ăn ý Alan Grafite giành danh hiệu Vua phá lưới.

Không thỏa mãn với thành công ở giải quốc nội, tập thể câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tiếp tục nỗ lực và khẳng định tham vọng khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Ngày 11/8/2026, Công an Hà Nội bước vào trận play-off AFC Champions League Elite với Adelaide United trên sân nhà của chính đối thủ này. Đây là cánh cửa dẫn tới vòng League Stage của giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á và cũng là thử thách lớn nhất trong hành trình quốc tế kể từ khi đội bóng được tái lập ở V.League.

Sau cùng, Công an Hà Nội vượt qua thử thách ấy với tỷ số 2-0. Koko kiến tạo để David Henen mở tỷ số ở phút 41 trước khi chính anh nhân đôi cách biệt ở phút 64. Adelaide United sau đó liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đội khách.

Chiến thắng tại Adelaide mang một ý nghĩa lớn hơn một tấm vé. AFC xác nhận Công an Hà Nội trở thành CLB Việt Nam đầu tiên giành quyền vào vòng League Stage AFC Champions League Elite. Bốn năm trước, đội bóng tiền thân CAND còn thi đấu ở V.League 2. Bốn năm sau, CAHN đã hiện diện ở sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Á.

Có những mùa giải thành công, có khoảng trống, có cả những bài học ở sân chơi quốc tế. Nhưng mỗi cột mốc lại kéo câu lạc bộ Công an Hà Nội đi xa hơn điểm xuất phát ban đầu, tiến gần hơn tới những điểm đến cao hơn, xa hơn.

Và hành trình đó chắc chắn chưa dừng lại. Câu chuyện về một đội bóng huyền thoại của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được thế hệ sau tự hào viết tiếp…