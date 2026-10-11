V.League 2026/27: Hà Nội FC nhọc nhằn đánh bại Bắc Ninh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Bắc Ninh nhập cuộc tự tin với lối chơi áp sát quyết liệt. Phút 13, Andrew Jung tung cú sút căng nhưng không thắng được thủ môn Văn Công. Một phút sau, Ngân Văn Đại bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm chệch khung thành từ đường căng ngang của David Fisher.

Hà Nội FC đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên của mùa giải trong cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà. Ảnh: Hà Nội FC

Bước ngoặt đến ở phút 27, khi Ngân Văn Đại đi bóng vào vòng cấm và bị Văn Quyết truy cản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn quyết định cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Dù đánh lừa được thủ môn Văn Chuẩn, Brenner lại sút bóng chệch khung thành ở phút 30.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Hà Nội FC tiếp tục gây sức ép nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Phút 39, Văn Quyết chuyền bóng cho Andrew Jung, song thủ môn Văn Công kịp thời băng ra cản phá. Hai đội khép lại hiệp đấu với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC gia tăng sức ép nhưng chưa thể tạo ra khác biệt. Phút 59, Kevin Felida tung cú sút căng trước vòng cấm, song Hồng Quân lăn xả chắn bóng cứu thua cho Bắc Ninh. Đến phút 64, Yuval Sade dứt điểm sau quả phạt góc của Hai Long nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Văn Công.

Thế bế tắc được khai thông ở phút 78. Từ pha tấn công bên cánh phải, Hai Long căng ngang thuận lợi để Andrew Jung đệm bóng cận thành, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 1-0.

Những phút cuối, Bắc Ninh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 89, Aymeric Faurand dứt điểm chệch khung thành, trước khi Văn Tùng sút bóng đi cao hơn khung thành đội khách ở phút 90+1.

Chung cuộc, Hà Nội FC thắng Bắc Ninh 1-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/27.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Thành Chung, Anh Tiệp, Công Nhật, Adriel Silva, Hùng Dũng, Yuval Sade, Kevin Felida, Văn Quyết, Andrew Jung, Aymeric Faurand

Bắc Ninh: Văn Công, Trọng Kiệt, Văn Đạt, Rafael Santos, Thế Hưng, Hồng Quân, Xuân Quyết, Vitao, Brenner, David Fisher, Văn Đại

SLNA tiếp tục thăng hoa ở V.League 2026/27

Trên sân Vinh, đội chủ nhà SLNA đã chia điểm với Công An TP.HCM với kết quả hòa 1-1. Tiến Linh là người mở tỉ số cho các vị khách tới từ Thành phố mang tên Bác trước khi Văn Quý có bàn gỡ hòa ở trong hiệp 2. Với kết quả hòa này, SLNA tiếp tục nằm trong top đầu với thành tích bất bại.

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