V-League: Hà Nội thắng sát nút trước Bắc Ninh

Tối 11/10, Hà Nội có cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 V-League 2026-2027.

Hà Nội (áo tím) có trận đấu khó khăn trước Bắc Ninh. (Ảnh: Như Đạt).

Trước trận đấu, Hà Nội đang chịu nhiều áp lực khi chưa giành được điểm số nào sau hai vòng đầu tiên. Trong khi đó, Bắc Ninh có tinh thần khá tốt sau chiến thắng 1-0 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng đấu trước.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá cởi mở và liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Phút 13, Hà Nội tổ chức pha phối hợp ở trung lộ, tạo điều kiện để Andrew Jung tung cú dứt điểm căng. Tuy nhiên, thủ môn Văn Công đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Chỉ một phút sau, Bắc Ninh lập tức đáp trả. Fisher David thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ngân Văn Đại dứt điểm ở cự ly gần, nhưng bóng đi chệch khung thành Hà Nội.

Sau những tình huống ăn miếng trả miếng, đội chủ nhà dần kiểm soát được thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Bắc Ninh.

Dù vậy, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối phương. Trong khi đó, Bắc Ninh vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm từ các tình huống phản công.

Phút 25, Ngân Văn Đại có khoảng trống trước vòng cấm Hà Nội rồi tung cú sút chéo góc, đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chỉ hai phút sau, bước ngoặt xuất hiện khi Văn Quyết phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm và trọng tài cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Brenner Marlos lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Thoát thua, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng trước khi hiệp một khép lại.

Phút 39, Văn Quyết thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Andrew Jung, nhưng thủ môn Văn Công đã kịp thời băng ra ngăn chặn.

Trong những phút còn lại, hai đội đều tạo ra thêm những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Hà Nội thắng kịch tính trước Bắc Ninh. (Ảnh: Như Đạt).

Bước sang hiệp hai, Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Trong khi đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì lối chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Phút 59, Kevin Antonio có khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng nhưng Hồng Quân đã kịp thời lăn xả cản phá, giúp Bắc Ninh tránh được bàn thua.

Trước thế trận bế tắc, HLV Harry Kewell quyết định tung Hai Long vào sân thay Văn Quyết ở phút 62 nhằm tăng cường sức tấn công.

Chỉ hai phút sau khi vào sân, Hai Long thực hiện quả phạt góc từ cánh phải để Sade Iuval tung cú dứt điểm, đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Công.

Những phút tiếp theo, Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Bắc Ninh.

Phút 78, Hà Nội tổ chức pha tấn công bên cánh phải. Hai Long thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Andrew Jung băng vào đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Văn Công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Có được lợi thế, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Bắc Ninh buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Cả hai đội đều tạo ra thêm một số cơ hội ghi bàn trong những phút còn lại, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Hà Nội.