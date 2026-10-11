Hà Nội FC giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/2027

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội dẫn bóng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng Hà Nội : Jung Patrick (78’) Đội hình thi đấu Hà Nội: Văn Chuẩn, Felida Kevin, Faurand Tournaire, Thành Chung, Công Nhật, Anh Tiệp (Xuân Mạnh, 46’), Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Jung Patrick (Văn Tùng, 87’), Văn Quyết (Hải Long, 63’). Bắc Ninh: Văn Công, Hồng Quân (Piere, 67’), Victor Hugo, Brenner, David Fisher, Văn Đạt (Văn Trường, 82’), Xuân Quyết, Thế Hưng, Văn Đại (Văn Việt, 70’), Trọng Kiệt, Rafael Sousa.

Bước vào cuộc tiếp đón Bắc Ninh, Hà Nội chịu sức ép không nhỏ khi chưa giành được điểm nào sau hai vòng đấu đầu tiên và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Việc chuyển địa điểm thi đấu về sân Mỹ Đình cũng khiến trận đấu trở thành dịp để đội bóng Thủ đô tìm kiếm một khởi đầu mới.

Với quyết tâm giành chiến thắng, các học trò của huấn luyện viên Harry Kewell chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bắc Ninh, những nỗ lực tiếp cận khung thành đội khách chưa mang lại hiệu quả. Thủ môn Văn Công có nhiều tình huống xử lý chắc chắn, giúp đội bóng Kinh Bắc đứng vững trước sức ép của chủ nhà.

Hà Nội nhập cuộc với quyết tâm giành 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, dù là đội bóng mới thăng hạng, Bắc Ninh không chỉ tập trung phòng ngự mà còn tổ chức những pha phản công đáng chú ý, khiến hàng thủ Hà Nội nhiều lần phải vất vả chống đỡ.

Cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp 1 thuộc về đội khách. Phút 27, sau tình huống Văn Quyết cản phá pha đi bóng của Văn Đại trong vòng cấm, trọng tài cho Bắc Ninh hưởng quả phạt đền.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, ngoại binh Brenner lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

Sau tình huống này, Bắc Ninh tiếp tục duy trì lối chơi tự tin và có thêm những pha lên bóng nguy hiểm. Trong khi đó, Hà Nội dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa tìm được phương án hiệu quả để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục chủ động tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ chủ nhà gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Công, song những pha phối hợp và dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu sự chính xác cần thiết.

Việc chưa thể khai thông thế bế tắc khiến đội bóng Thủ đô có phần nóng vội. Trong khi đó, Bắc Ninh vẫn duy trì khả năng tranh chấp và tổ chức phản công, tạo ra thế trận không dễ dàng cho các học trò của huấn luyện viên Harry Kewell.

Từ giữa hiệp 2, trận đấu diễn ra quyết liệt hơn với nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn kiên trì tìm kiếm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Phải đến phút 78, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Từ đường chuyền ngang thuận lợi của Nguyễn Hai Long, ngoại binh Jung Patrick dứt điểm ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Jung Patrick ghi bàn giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng đến trong thời điểm quan trọng giúp đội bóng Thủ đô giải tỏa áp lực sau phần lớn thời gian thi đấu bế tắc. Có được lợi thế, các cầu thủ Hà Nội FC thi đấu tự tin hơn và tập trung bảo toàn thành quả trong những phút còn lại.

Bắc Ninh nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể thay đổi tỷ số.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Hà Nội FC. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tình huống đối phương bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 1, đội bóng Thủ đô vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng quyết định của Jung Patrick.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC tại V.League 2026/27 sau hai trận thua liên tiếp, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell có thêm sự tự tin trước những vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Bắc Ninh có thể tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, dù đã thể hiện lối chơi đầy nỗ lực trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình.

Cũng trong tối 11/10, chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã chia điểm cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số hòa 1-1, kết thúc vòng 3 V.League 2026/2027.

Một số hình ảnh của trận đấu