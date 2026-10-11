Đội hình 1 tỷ euro của Barcelona

Lamine Yamal, Pedri, Gavi hay Pau Cubarsi giúp giá trị đội hình Barcelona tăng mạnh mà CLB không phải chi những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ.

Barcelona đang có khởi đầu gần như hoàn hảo ở mùa giải 2026/27. Chiến thắng 3-0 trước Getafe giúp thầy trò Hansi Flick toàn thắng 8 vòng đầu La Liga, cân bằng khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB tại giải VĐQG.

Song song với thành tích trên sân, giá trị đội hình Barca cũng tăng mạnh. Theo Transfermarkt, tổng giá trị các cầu thủ của đội bóng xứ Catalonia vượt 1 tỷ euro từ mùa trước và tiếp tục đi lên nhờ phong độ của nhóm cầu thủ trẻ.

Lamine Yamal là tài sản lớn nhất. Ngôi sao người Tây Ban Nha hiện được định giá khoảng 220 triệu euro, thuộc nhóm cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Pedri cũng đã vươn lên mức 150 triệu euro, trong khi Pau Cubarsi và Fermin Lopez đều chạm mốc 100 triệu euro. Riêng bốn cầu thủ Barca trong đội hình tuyển Tây Ban Nha đã có tổng giá trị lên tới 570 triệu euro.

Điều đáng chú ý nằm ở cách Barca tạo ra khối tài sản ấy. Không giống nhiều CLB lớn phải chi hàng trăm triệu euro để xây dựng đội hình, phần quan trọng nhất trong giá trị hiện tại của Barca đến từ những cầu thủ được phát triển hoặc hoàn thiện tại CLB.

Yamal, Cubarsi, Gavi và Fermin đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo. Pedri được đưa về khi còn rất trẻ và phát triển thành một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu. Giá trị của họ tăng lên chủ yếu nhờ màn trình diễn trên sân, thay vì những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ.

Đội hình Barcelona đã vượt mốc 1 tỷ euro về giá trị thị trường, nhưng CLB vẫn phải thận trọng với bài toán tài chính và quỹ lương.

Hansi Flick cũng góp phần quan trọng vào quá trình này. Trước Getafe, HLV người Đức thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng Barca vẫn thắng 3-0. Joan Garcia, Gerard Martin, Xavi Espart, Gavi, Dani Olmo và Gabriel Jesus đều được trao cơ hội, cho thấy chiều sâu của đội hình hiện tại.

Tuy nhiên, đội hình trị giá hơn 1 tỷ euro không đồng nghĩa Barca đã hoàn toàn thoát khỏi những vấn đề tài chính. CLB kết thúc mùa 2025/26 với khoản lỗ ròng 18 triệu euro và vẫn không có nhiều dư địa mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, dù tình hình đã cải thiện đáng kể.

Nghịch lý ấy khiến câu chuyện của Barca đáng chú ý hơn. Một CLB từng phải bán cầu thủ, cắt giảm quỹ lương và xoay xở để đăng ký tân binh giờ sở hữu một trong những đội hình đắt giá nhất thế giới.

Quan trọng hơn, phần lớn giá trị ấy nằm ở những cầu thủ còn rất trẻ.

Với Barca, 1 tỷ euro vì thế không chỉ là con số trên Transfermarkt. Nó phản ánh cách CLB biến một thế hệ cầu thủ trẻ thành nền tảng cho cả thành tích lẫn tương lai.