Nhận định Barcelona vs Getafe (23h30 ngày 10/10), La Liga 2026-2027

Barcelona nối dài mạch thắng?

Barcelona có khởi đầu ấn tượng tại La Liga 2026-2027 khi toàn thắng cả 7 vòng đấu đầu tiên, giành trọn 21 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Barcelona đang chơi thăng hoa ở mùa giải 2026-2027.

Thành tích này của đội bóng xứ Catalonia có sự đóng góp lớn từ hàng công thi đấu bùng nổ với 31 bàn thắng sau 7 vòng đầu tiên.

Với thành tích này, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai Atletico Madrid và 6 điểm với đại kình địch Real Madrid.

Những kết quả trên cho thấy, hàng công của Barcelona đang vận hành rất hiệu quả, đặc biệt ở khả năng tạo cơ hội và tận dụng những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Với những ngôi sao tấn công hàng đầu trong đội hình, họ khiến đối thủ khó đoán được ý đồ triển khai bóng.

Barcelona có thể phối hợp ở trung lộ, sử dụng tốc độ ở hai cánh hoặc thực hiện những đường chuyền nhanh để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, việc thường xuyên đẩy cao đội hình để kiểm soát bóng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi Barcelona phải đối mặt với những đối thủ có khả năng phản công tốt. Ở mùa giải này, không ít lần họ đã phải trả giá vì cách chơi này.

Một vấn đề khác mà HLV Hansi Flick cần tính toán là tình hình lực lượng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Theo đó, ngôi sao tấn công Raphinha gặp vấn đề ở đùi và khó có thể ra sân. Trong khi đó, Andreas Christensen và Roony Bardghji tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, Barcelona vẫn có nhiều phương án thay thế nhờ chiều sâu đội hình tốt. Dẫu vậy, sự vắng mặt của Raphinha ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của Barcelona trong cuộc tiếp đón Getafe.

Getafe đối diện thử thách tại Camp Nou

Bên kia chiến tuyến, Getafe đang thể hiện phong độ thiếu ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027.

Sau 7 vòng đấu tại La Liga, đội bóng của HLV Jose Bordalas mới giành được 8 điểm với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, qua đó đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Getafe được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Barcelona.

Đáng chú ý, Getafe mới ghi được 4 bàn sau 7 trận, đạt hiệu suất trung bình chỉ 0,57 bàn/trận. Đây là con số khá thấp so với những đội bóng đang cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Những thống kê này phần nào cho thấy khó khăn của Getafe trong việc tìm kiếm bàn thắng. Dù vẫn tạo ra được những cơ hội, các chân sút của đội bóng thành Madrid lại chưa tận dụng hiệu quả.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự lại là điểm tích cực của Getafe khi họ mới để thủng lưới 7 lần kể từ đầu mùa.

Dưới thời HLV Jose Bordalas, Getafe thường ưu tiên lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Trước những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt, Getafe thường lựa chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung đông cầu thủ trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công.

Đây nhiều khả năng cũng sẽ là phương án mà HLV Jose Bordalas sử dụng trong chuyến làm khách tại Camp Nou.

Tuy nhiên, việc đối đầu với hàng công đã ghi 31 bàn sau 7 trận của Barcelona chắc chắn sẽ đặt ra thử thách rất lớn cho hệ thống phòng ngự Getafe.

Bên cạnh những khó khăn về chuyên môn, đội khách cũng không có lực lượng tốt nhất khi Juanmi và Christantus Uche vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Abdelkabir Abqar và Kiko Femenia vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhìn vào những gì đang diễn ra, Getafe được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Barcelona. Thậm chí, nếu thi đấu thiếu tập trung, họ hoàn toàn có thể phải nhận một thất bại với cách biệt lớn.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 3-0 Getafe. Đội hình dự kiến: Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart, Fermin Lopez, Rodri, Gavi, Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon. Getafe: David Soria, Djene, Sazonov, Zaid Romero, Johan Mojica, Ramon Terrats, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Mario Martin, Enes Unal, Ivan Azon.