Thống kê trận đấu Lazio 3-1 Monza: Andrea Pinamonti tỏa sáng, Lazio giành trọn 3 điểm

Chiều 11-10, CLB Quy Nhơn United đã chia điểm với Huế trong trận đấu thuộc vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trận đấu cho thấy đội bóng đất Võ vẫn chưa tạo được sự bứt phá, lối chơi còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng đến những kết quả tích cực hơn.