U17 nữ Việt Nam giành vé dự Giải U17 nữ châu Á 2027

Các cô gái U17 nữ Việt Nam ăn mừng khi ghi bàn vào lưới U17 nữ Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Hà Vi ấn định chiến thắng, U17 nữ Việt Nam giữ sạch lưới

Bước vào lượt trận cuối, U17 nữ Việt Nam nắm lợi thế khi chỉ cần hòa để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, U17 nữ Kyrgyzstan buộc phải thắng mới có thể vượt qua đội chủ nhà để chiếm ngôi đầu bảng D.

Với mục tiêu đó, đội bóng Trung Á chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực, các cầu thủ Kyrgyzstan tích cực tranh chấp, sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng để gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Trước lối chơi của đối phương, U17 nữ Việt Nam gặp một số khó khăn trong việc triển khai bóng ở những phút đầu. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko từng bước tìm lại thế trận và tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm.

Phút 23, Hà Vi có cơ hội mở tỷ số nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng tìm đến cột dọc. Chỉ hai phút sau, đội chủ nhà đã cụ thể hóa sức ép bằng bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, Hà Vi chuyền ngược thuận lợi để Nguyễn Thị Huyền Trang băng vào dứt điểm cận thành, đưa U17 nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa áp lực, đồng thời buộc Kyrgyzstan phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

U17 nữ Việt Nam chiếm lĩnh thế trận. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Okiyama Masahiko thực hiện những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng, đồng thời khai thác khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Phút 55, từ pha phối hợp bên cánh phải, Huyền Trang thực hiện đường tạt bóng chính xác để Hà Vi bật cao đánh đầu về góc xa. Dù nỗ lực bay người cản phá, thủ môn Sezimbubu vẫn không thể cứu thua, giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0.

Có được cách biệt an toàn, U17 nữ Việt Nam chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, duy trì khả năng kiểm soát bóng và tổ chức những đợt tấn công khi xuất hiện khoảng trống.

Trong những phút cuối, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 85, Trương Khánh Chi dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành. Một phút sau, Hà Vi có cơ hội đối mặt thủ môn Kyrgyzstan song không thể hoàn tất cú đúp.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho U17 nữ Việt Nam. Sau ba lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko toàn thắng, lần lượt vượt qua Palestine 6-0, Quần đảo Bắc Mariana 20-0 và Kyrgyzstan 2-0, giành tấm vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết.

Thành quả từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko và cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko khẳng định kết quả giành quyền tham dự vòng chung kết là thành quả của quá trình chuẩn bị, tập luyện và nỗ lực của toàn đội.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ hai trận đấu trước đó của Kyrgyzstan, đặc biệt là những tình huống bóng dài, bóng bổng và khả năng tận dụng lợi thế thể hình của đối thủ.

Dù có sự chuẩn bị, U17 nữ Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong hiệp 1 khi chưa thể triển khai lối chơi như mong muốn. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số đã tạo ra bước ngoặt, giúp các cầu thủ thi đấu tự tin và chủ động hơn.

“Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu”, huấn luyện viên Okiyama Masahiko chia sẻ.

Đánh giá về hành trình vòng loại, ông Okiyama Masahiko cho rằng thành tích ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới cả ba trận phản ánh hiệu quả của công tác chuẩn bị cũng như tinh thần tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ.

Hướng tới Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết Ban huấn luyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời xây dựng phương án thi đấu cụ thể sau khi có kết quả bốc thăm.

Cùng tham dự họp báo, Đỗ Thị Hà Vi, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu, bày tỏ niềm vui khi cùng các đồng đội hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau ba trận đấu, Hà Vi ghi tổng cộng sáu bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích toàn thắng của U17 nữ Việt Nam.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và thành tích của toàn đội. Ông đánh giá các cầu thủ đã thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và bản lĩnh trong trận đấu mang tính quyết định, đồng thời mong muốn đội tuyển tiếp tục chuẩn bị tốt cho vòng chung kết.

Để ghi nhận thành tích giành quyền đi tiếp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên đội tuyển 500 triệu đồng. Trước đó, Liên đoàn đã thưởng 400 triệu đồng sau hai chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana.

Như vậy, tổng số tiền thưởng dành cho U17 nữ Việt Nam sau ba trận toàn thắng tại vòng loại là 900 triệu đồng. Thành tích này tạo thêm động lực để thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko tiếp tục hoàn thiện lực lượng, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục.