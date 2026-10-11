Thống kê trận đấu Lecce 1-2 Bologna: Jay Enem tỏa sáng, Bologna giành trọn 3 điểm

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Quân đội và Công an.