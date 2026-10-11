Bắc Ninh FC thua đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Tối 11/10, trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Bắc Ninh FC có chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Dự khán, cổ vũ đội bóng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đại diện một số sở, ngành của thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự khán trận đấu giữa Bắc Ninh FC và Hà Nội FC tại Sân vận động Mỹ Đình.

Sau 2 vòng đấu thất bại, Hà Nội FC đang rơi xuống đáy bảng xếp hạng và buộc phải hướng đến 3 điểm để giải tỏa áp lực. Cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh vì thế trở thành trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò Huấn luyện viên Harry Kewell. Tuy nhiên, Bắc Ninh FC nhập cuộc tự tin, tổ chức đội hình chặt chẽ và tranh chấp quyết liệt, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Bắt đầu hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận tương đối cân bằng với những pha lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 13, Andrew Jung dứt điểm căng nhưng thủ môn Văn Công của Bắc Ninh chơi rất cảnh giác. Ở những phút tiếp theo, Văn Đại và Fisher David đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, song đáng tiếc cho Bắc Ninh FC khi bóng đi chệch khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.

Phút 26, Ngân Văn Đại đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, Văn Quyết truy cản khiến tiền đạo của Bắc Ninh bị ngã, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ quyết định thổi 11m. Brenner Marlos sút bóng đi chệch khung thành. Một tình huống khá nguy hiểm ở phút thứ 42 khi Hà Nội FC được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành Bắc Ninh ở cự ly khoảng 30m, Faurand-Tournaire Aymeric tung cú sút căng, nhưng bóng đập hàng rào bật ngược trở lại. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa 0-0.

Pha tranh bóng quyết liệt của Ngân Văn Đại trước khung thành của Hà Nội FC.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh của Bắc Ninh FC. Phút thứ 50, Faurand-Tournaire Aymeric của Hà Nội FC bị thẻ vàng vì phạm lỗi với Thế Hưng

Ngay sau đó, Bắc Ninh phản công nhanh, Fisher David có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Bắc Ninh được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng đều không làm khó được hàng thủ Hà Nội FC.

Phút thứ 59, Felida Kevin Antonio có cơ hội trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng Hồng Quân đã lăn xả lấy người chắn bóng cứu thua cho Bắc Ninh FC và bị đau. Phút thứ 62, sau khi vào thay cho Văn Quyết, cầu thủ Hai Long liên tục có những cú dứt điểm vào vị trí của thủ môn Văn Công. Song đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Bắc Ninh FC.

Dù kiểm soát bóng tốt và thể hiện lối chơi chặt chẽ, song Bắc Ninh FC vẫn để thua đáng tiếc trên sân khách.

Những nỗ lực của Hà Nội FC đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút thứ 78 khi Hai Long có pha căng ngang rất tốt để Jung Andrew Patrick đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thắng, đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Các cầu thủ Bắc Ninh FC dồn lên nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số, song may mắn chưa đến với các học trò của Huấn luyện viên Paulo Foiani.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh FC. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2026-2027.