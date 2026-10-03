500 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Tại chương trình, 500 người thuộc diện gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Tây được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám, tư vấn những vấn đề sức khỏe thường gặp, hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Hoạt động góp phần giúp người dân, nhất là các gia đình chính sách và hộ còn khó khăn, có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm một số vấn đề về sức khỏe để có hướng theo dõi, điều trị.

Quan tâm, hỏi thăm sức khỏe người dân.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 5 xe đạp cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập; đồng thời trao 5 xe lăn cho 5 thương binh, người khuyết tật trên địa bàn.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Mạnh Kiên, Trưởng phòng Quân y, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7, cho biết, hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà là một trong những nội dung của công tác hậu phương quân đội được Quân khu 7 duy trì thường xuyên.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Kiên, thông qua các chương trình, lực lượng quân đội phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở những địa bàn xa trung tâm, còn hạn chế về điều kiện tiếp cận các cơ sở y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khám cho người dân ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Mạnh Kiên cũng đề nghị tiếp tục duy trì, nhân rộng những hoạt động thiết thực, qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Chương trình có sự phối hợp của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.