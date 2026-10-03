Quân khu 7 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà nhân dân xã Sông Ray

Thủ trưởng Quân khu 7, thành phố Đồng Nai dự lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tất Độ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Ray Lưu Văn Sửu; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sông Ray Phan Tấn Tài và các đại biểu.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (bìa trái) tặng quà người có công trong chương trình khám bệnh miễn phí sáng 3-10. Ảnh: Nguyệt Hà

Thủ trưởng Quân khu 7 và Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn xã Sông Ray. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu trong chương trình, Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 nhấn mạnh: Thực hiện các chương trình công tác dân vận, trong đó có khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho nhân dân là một trong những hoạt động nằm trong chương trình dân vận hướng về cơ sở do Quân khu 7 phối hợp với Báo Công Lý, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, Sư đoàn 302, Bệnh viện Quân y 7B và xã Sông Ray tổ chức.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 động viên người có công đến khám bệnh. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí ghi nhận sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B; bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo xã Sông Ray và các cơ quan, ban, ngành thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức thực hiện chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe người dân, tri ân các gia đình người có công với cách mạng và thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai. Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930- 15-10-2026).

Tại chương trình, 200 người dân ở xã Sông Ray được khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe và tặng quà (500 ngàn đồng/người, trong đó có 200 ngàn tiền thuốc).