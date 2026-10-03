Học viện Chính trị về nguồn, tri ân nhân dân vùng căn cứ cách mạng

Đoàn công tác của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) dâng hương tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn (đồi Phong tướng) xã Phú Đình.

Tại chương trình, Đoàn trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Các y, bác sĩ của Học viện tổ chức khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm cho 450 người dân xã Phượng Tiến, qua đó phát hiện sớm một số bệnh lý và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Người dân đến khám được cấp phát các loại thuốc điều trị bệnh thông thường, đồng thời được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn (đồi Phong tướng); dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia nơi thành lập Học viện Chính trị, tại xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến.

Các bác sĩ khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân xã Phượng Tiến.

Xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến, là nơi Học viện Chính trị được thành lập vào tháng 7-1951. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chính trị hàng đầu của Quân đội.

Hoạt động về nguồn là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên Học viện tri ân nhân dân vùng căn cứ cách mạng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.