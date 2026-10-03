Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá chuyển đổi số thực chất

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định nguyên nhân, phân công trách nhiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ. Tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm xác định, gồm: Hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính, giải ngân và kỷ luật thực thi.

Điểm mới trong đợt cao điểm là chuyển từ giao nhiệm vụ sang theo dõi sát tiến độ, kiểm đếm kết quả và yêu cầu sản phẩm đầu ra cụ thể. Phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả được vận dụng trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương trong triển khai kế hoạch hành động 100 ngày.

Công an tỉnh được Tỉnh ủy giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Kết quả thực hiện được cập nhật trên bảng điều hành, qua đó, kịp thời nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ để đôn đốc, tháo gỡ.

Từ áp lực kiểm đếm thực tế, đến quyết tâm của từng người đứng đầu, đợt cao điểm đã nhanh chóng đưa các cam kết trên giấy, thành những con số cụ thể, tạo cú hích lớn trong chuyển đổi số toàn tỉnh.

Kết quả đi vào thực chất

Một trong những chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số của tỉnh là đẩy mạnh số hóa, làm giàu, làm sạch và đối khớp dữ liệu đất đai. Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Đến hết ngày 30/9/2026, Sơn La đã đồng bộ 1.026.771 thửa đất/1.904.850 thửa đất cả tỉnh (chiếm 53,9% tổng thửa đất) thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2 lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS. Với kết quả làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin trên hệ thống VNLIS, Sơn La xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố theo tiêu chí Nhóm 1 của Kế hoạch số 2959 trên toàn quốc, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch của dữ liệu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Chuyên viên phòng Hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi tiến độ cập nhật dữ liệu.

Cùng với đó, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành được đẩy mạnh, với 1.006 bảng dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung, gồm 14.343 trường thông tin, hơn 31,9 triệu bản ghi và 855 dữ liệu mở, trong đó 444 dữ liệu được đồng bộ tự động qua API. Việc chuẩn hóa dữ liệu dùng chung từng bước khắc phục tình trạng thu thập thông tin trùng lặp, thiếu đồng bộ; giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình, nộp lại nhiều lần cùng một loại giấy tờ. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu hộ tịch, y tế, bảo hiểm đã làm sạch đạt 99,94%.

Trong quản lý, điều hành, hệ thống Chatbot AI tích hợp tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở tiếp tục được duy trì, khai thác. Đến ngày 15/9, hệ thống trực quan hóa 344 bảng điều khiển, cấu hình 1.225 kịch bản điều hành Chatbot AI tại Trung tâm IOC và 804 kịch bản Chatbot AI trên Cổng dữ liệu mở, hỗ trợ lãnh đạo các cấp khai thác thông tin, phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu. Dữ liệu kết nối, đồng bộ tự động thông qua API từ Kho dữ liệu dùng chung với hơn 38,9 nghìn file dữ liệu, giúp tổng hợp, tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành theo thời gian thực.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được ưu tiên nguồn lực đầu tư, mở rộng diện phủ sóng đến từng vùng sâu, vùng xa. Thông tin về kết quả này, ông Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Đến nay, 100% số xã hoàn thành phủ mạng băng rộng cáp quang và phủ sóng di động 4G; mạng 4G cũng đã vươn tới 98,3% số bản, tiểu khu, tương đương 98,4% dân số, trong khi tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 67,1%.

Đặc biệt, nhằm xóa bỏ các "vùng lõm" sóng và điện lưới, Sở kịp thời tham mưu cho tỉnh rà soát các địa bàn đặc biệt khó khăn, triển khai lắp đặt 36 trạm thu phát sóng vệ tinh Starlink tại 36 thôn, bản. Giải pháp này, đã tháo gỡ triệt để điểm nghẽn kết nối, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho chính quyền, trường học, trạm y tế và nhân dân vùng cao.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La bàn giao thiết bị đầu cuối dịch vụ vệ tinh hỗ trợ kết nối Internet tại bản Chột, xã Vân Hồ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công tác hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử triển khai sâu rộng thông qua chiến dịch tình nguyện hè số cùng VNeID, mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số” và sự vào cuộc của 857 Tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 920.573 tài khoản được kích hoạt lũy kế trên tổng số 959.772 hồ sơ đã được phê duyệt, cùng 4.158 tài khoản định danh của cơ quan, tổ chức; tăng 42.362 tài khoản kích hoạt bổ sung, thu nhận mới 51.292 hồ sơ so với trước.

Cán bộ Trạm y tế phường Chiềng Cơi hướng dẫn nhân dân lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trong lĩnh vực y tế, chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID triển khai quyết liệt, gắn với liên thông trực tiếp dữ liệu khám, chữa bệnh. Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Toàn tỉnh có 337.972 người được lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt 24,24% dân số. Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế đạt gần 37%; 352.655 người khám bệnh miễn phí được cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe. Kết quả bước đầu tạo nền tảng quản lý thông tin sức khỏe người dân trên môi trường số, hỗ trợ tra cứu, theo dõi quá trình khám, chữa bệnh.

Những con số ấn tượng và sự chuyển biến rõ nét trên thực địa, là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả của tinh thần "6 rõ" trong đợt cao điểm 100 ngày; tiếp thêm động lực để toàn tỉnh tự tin bước tiếp trên hành trình số hóa.

Tiếp tục xử lý điểm nghẽn

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn những điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đến ngày 2/10, còn 18 xã, phường với 190 dữ liệu khai sinh có cảnh báo sai sót chưa hoàn thành rà soát, phân loại và xử lý. Tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp, đến ngày 2/10 mới đạt 61,8 tỷ đồng, bằng 23,07% dự toán đã phân bổ.

Một số vấn đề về kết nối, liên thông dữ liệu y tế, hạ tầng điện tại một số khu vực tiếp tục cần tháo gỡ. Thiết bị số và nhân lực chuyên trách tại cơ sở còn thiếu; nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm. Trong khi đó, khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân, nhất là tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế. Trong giải quyết thủ tục hành chính, một số quy trình liên quan đến nhiều quy định chuyên ngành, việc cắt giảm thành phần hồ sơ, tự động điền thông tin và khai thác dữ liệu còn phụ thuộc vào khả năng kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chiềng Cơi hướng dẫn nhân dân thực hiện hồ sơ trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Thời gian thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày không còn nhiều, trong khi một số nhiệm vụ vẫn chậm tiến độ. Thời gian còn lại, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; ưu tiên rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và tái sử dụng thông tin đã kết nối, chia sẻ, như dữ liệu hộ tịch, y tế, đất đai.

Cùng với đó, đôn đốc các sở, ngành, địa phương hoàn thành rà soát, tạo lập, làm sạch dữ liệu phục vụ xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW... Đồng thời, nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả kết nối, chia sẻ thông tin và khai thác các nền tảng số; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh PV

Với cách làm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương, kỳ vọng những điểm nghẽn sớm được tháo gỡ, tạo nền tảng để chuyển đổi số của tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ./.