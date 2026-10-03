Ngắm Vành đai 2,5 qua loạt khu đô thị 'nhà giàu' Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Những ngày đầu tháng 10, đoạn Vành đai 2,5 dài khoảng 582m qua khu vực Tây Hồ Tây đã hoàn tất thảm nhựa mặt đường và được thông xe kỹ thuật.

Các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến, trong khi nhiều hạng mục vẫn đang được hoàn thiện.

Đoạn tuyến có bề rộng mặt cắt khoảng 50m, được xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài phần đường, dự án còn có các hạng mục thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông.

Dải phân cách đang được hoàn thiện từng phần.

Một số vị trí đã được bổ sung đất và trồng cây xanh, những đoạn còn lại đang được khẩn trương thi công để hoàn chỉnh cảnh quan.

Công nhân vẫn làm việc tại nhiều vị trí, tập trung vào phần vỉa hè, dải phân cách và các hạng mục phục vụ tổ chức giao thông.

Với chiều dài gần 600m, đoạn tuyến này giữ vai trò kết nối giữa các khu đô thị lớn như Tây Hồ Tây (Starlake), Ngoại giao đoàn và Nam Thăng Long (Ciputra).

Việc đưa đoạn đường vào thông xe kỹ thuật tạo thêm hướng lưu thông giữa các khu đô thị, đồng thời từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn trong khu vực.

Khi các hạng mục còn lại hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối về phía Bắc thành phố và sân bay Nội Bài, đồng thời bổ sung một hướng di chuyển thay thế cho các tuyến thường xuyên đông phương tiện như Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.